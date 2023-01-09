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  4. Büyükbaş hayvanda kuduz görüldü! Koca ilçe karantinaya alındı

Büyükbaş hayvanda kuduz görüldü! Koca ilçe karantinaya alındı

09.01.2023 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Hozat ilçesinde üreticiye ait bir büyükbaş hayvan telef oldu. Yapılan incelemede hayvanın kuduz olduğu ortaya çıktı. Karantinaya alınan ilçeye 6 ay süreyle hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Büyükbaş hayvanda kuduz görüldü! Koca ilçe karantinaya alındı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde kuduz vakası görülmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan bir üreticinin büyükbaş hayvanlarından biri telef oldu.

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6 AY SÜREYLE HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvandan alınan numune, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Numunede yapılan incelemede hayvanın kuduz olduğu tespit edildi.

Karantinaya alınan ilçeye 6 ay süreyle hayvan giriş çıkışları yasaklandı, kuduza karşı aşılama çalışması başlatıldı. (AA)

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kuduz Tunceli Hozat

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