Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Emrullah İşler, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erkan Özoral atandı.

Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç, Tunus Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan, K.Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy atandı.

Söz konusu atama kararlarına göre ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu'nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Fatih Erkekoğlu ile Fatih Murat Ar atandı. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik (AiB) Türkiye özel temsilcisi olarak görevlendirildi ve kendisine büyükelçi unvanı verildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





