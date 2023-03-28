Buzdolabındaki kötü kokuyu ve küfü anında geçiriyor! Doğal yöntemle buzdolabı kokusundan kurtulabilirsiniz

Buzdolabı kokusundan ne yaparsam yapayım kurtulamıyorum diyorsanız bunun birçok nedeni olabilir. Buzdolabının yetersiz çalışması, yiyeceklerin hava alması ve açık bırakılması, buzdolabında oluşan küfler istenmeyen kokular yaratabiliyor. İnternette bulduğu hayat tüyolarını paylaşan bir kadın buzdolabı kokusundan kurtulmak için oluşturduğu mucizevi karışımı anlattı.

Mahira, buzdolabı kokusu ve küfünü geçirmek için uyguladığı yöntemi anlatarak "Evde kolayca yapabileceğiniz en sevdiğim çevre dostu temizlik tüyolarından biri, soda bikarbonatı ve uçucu yağlardan kendi buzdolabı koku gidericinizi yapmaktır." dedi.

KAVANOZU BUZDOLABINA YERLEŞTİRİN

“Küçük bir kavanoza yarım bardak bikarbonat soda ve en sevdiğiniz esansiyel yağdan beş-altı damla ekleyin. Kötü kokuları önlemek için buzdolabınızın arkasına yerleştirin.

Her seferinde işe yarıyor!"

SU LEKELERİNİ VE PASI GEÇİRİYOR

Bunun yanı sıra Mahira'ya göre limon, mutfak aletinizden gelen pis kokudan kurtulmanın da çaresi olabilir. Mahira, limon ve portakal gibi meyvelerde bulunan sitrik asidin küf, sert su lekeleri ve pasla mücadelede mükemmel olduğunu kaydetti.

"İster bir üründe formüle edilsin ister tek başına bir bileşen olarak kullanılsın, sitrik asit temizlik amaçları için harika olabilir. Sabun köpüğü, sert su lekeleri, kalsiyum birikintileri, kireç ve pasla mücadelede etkilidir.

"Bakteri ve küfü öldürmeye yardımcı olabilir. Dahası, sağlığınıza veya gezegene zarar vermeden genel dezenfeksiyon ve temizlik için de harika."



