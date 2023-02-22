Buzdolabını bu şekilde kullanıyorsanız dikkat! Elektrik faturasını ikiye katlıyor

Elektrik faturası en yüklü gelen faturalar arasında yer alıyor. Kullanılan ev aletlerinin yanlış kullanımı elektrik faturasının daha yüklü gelmesine sebep oluyor. Elektrik faturasını ne yaparsam yapayım düşüremiyorum diyorsanız bunun nedeni buzdolabınızı yanlış kullanmanız olabilir. Birçok kişi buzdolabını kullanırken önemsemediği detaylar nedeniyle elektrik faturasının çok daha fazla gelmesine sebep oluyor.

DONDURUCU BÖLÜMÜNÜN ÜST TARAFTA OLMASI DAHA ETKİLİ

Enerji tasarrufu yapmak istiyorsanız mutlaka dondurucu bölümü en üst tarafta olan buzdolaplarını tercih edin. Dondurucu bölümü altta bulunan buzdolapları, daha fazla enerji tüketiyor. Dondurucu bölümü üstte olduğu zaman altta bulunan modellere göre yüzde 10 ila yüzde 25 daha az enerji tüketir.

DOĞRU SICAKLIĞI AYARLAYIN

İnsanların çoğu buzdolabı deresini ayarlarken 0 ile 5°C arasını tercih eder. Ancak . Alman Enerji Ajansı'na göre (Chip aracılığıyla), genellikle 7°C'lik bir sıcaklık önerilir.

İki derecelik bir soğuma bile elektrik tüketimini yaklaşık yüzde 10 oranında artırır. Bu durumda da elektrik faturanız yüksek gelir. Ayrıca, iç duvarlarda zaten bir buz tabakası oluşmuşsa, buzdolabının buzunu hemen çözmelisiniz. Çünkü bu durumda enerji tüketimine neden olur.

ESKİ BUZDOLABI ELEKTRİK FATURASININ DAHA FAZLA GELMESİNE SEBEP OLUYOR

Buzdolapları çok uzun yıllar kullanıldığında enerji tüketimini artırır. Yeni buzdolabı güç tüketimini yüzde 40'a kadar azaltabilir. Kuşkusuz, satın alma oldukça pahalıdır, ancak performansı daha verimli ve enerji etkisi daha optimize olacaktır.

FIRINLA YAN YANA DURMAMASI GEREKİYOR

Enerji tasarrufu yapmak için buzdolabınızı nereye koyduğunuz çok önemlidir. Buzdolabınız çok fazla güneş alan bir alan da duruyorsa ya da soba veya fırının yanındaysa enerji tüketimi artar. Buzdolabınız daha fazla çalışır. Maliyetleri azaltmak için cihazı mümkün olduğunca serin ve gölgeli bir alana yerleştirmek önemlidir.

DUVARLA ARASINA MESAFE KOYUN

Buzdolapları, yarattıkları hava sirkülasyonu yoluyla soğutma sağlayan elektronik eşyalardır. Bir buzdolabının hava sirkülasyonunu sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için etrafını çeviren duvar ve dolaplarla arasında 10 cm mesafe bulunması gerekir.



