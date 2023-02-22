KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Buzdolabını bu şekilde kullanıyorsanız dikkat! Elektrik faturasını ikiye katlıyor

Buzdolabını bu şekilde kullanıyorsanız dikkat! Elektrik faturasını ikiye katlıyor

22.02.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturasını düşürmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Evde kullanılan aletlerde gözden kaçan ufak hatalar elektrik faturanızın oldukça yüklü gelmesine sebep olabiliyor. Enerji uzmanları elektrik faturanızı ikiye katlayan buzdolabı hatasına karşı uyarıyor.

Buzdolabını bu şekilde kullanıyorsanız dikkat! Elektrik faturasını ikiye katlıyor

Elektrik faturası en yüklü gelen faturalar arasında yer alıyor. Kullanılan ev aletlerinin yanlış kullanımı elektrik faturasının daha yüklü gelmesine sebep oluyor. Elektrik faturasını ne yaparsam yapayım düşüremiyorum diyorsanız bunun nedeni buzdolabınızı yanlış kullanmanız olabilir. Birçok kişi buzdolabını kullanırken önemsemediği detaylar nedeniyle elektrik faturasının çok daha fazla gelmesine sebep oluyor.

DONDURUCU BÖLÜMÜNÜN ÜST TARAFTA OLMASI DAHA ETKİLİ

Ekran görüntüsü 2023-02-22 160125

Enerji tasarrufu yapmak istiyorsanız mutlaka dondurucu bölümü en üst tarafta olan buzdolaplarını tercih edin. Dondurucu bölümü altta bulunan buzdolapları, daha fazla enerji tüketiyor. Dondurucu bölümü üstte olduğu zaman altta bulunan modellere göre yüzde 10 ila yüzde 25 daha az enerji tüketir.

DOĞRU SICAKLIĞI AYARLAYIN

Ekran görüntüsü 2023-02-22 160211

İnsanların çoğu buzdolabı deresini ayarlarken 0 ile 5°C arasını tercih eder. Ancak . Alman Enerji Ajansı'na göre (Chip aracılığıyla), genellikle 7°C'lik bir sıcaklık önerilir.
İki derecelik bir soğuma bile elektrik tüketimini yaklaşık yüzde 10 oranında artırır. Bu durumda da elektrik faturanız yüksek gelir. Ayrıca, iç duvarlarda zaten bir buz tabakası oluşmuşsa, buzdolabının buzunu hemen çözmelisiniz. Çünkü bu durumda enerji tüketimine neden olur.

ESKİ BUZDOLABI ELEKTRİK FATURASININ DAHA FAZLA GELMESİNE SEBEP OLUYOR

Ekran görüntüsü 2023-02-22 160236

Buzdolapları çok uzun yıllar kullanıldığında enerji tüketimini artırır. Yeni buzdolabı güç tüketimini yüzde 40'a kadar azaltabilir. Kuşkusuz, satın alma oldukça pahalıdır, ancak performansı daha verimli ve enerji etkisi daha optimize olacaktır.

FIRINLA YAN YANA DURMAMASI GEREKİYOR

Enerji tasarrufu yapmak için buzdolabınızı nereye koyduğunuz çok önemlidir. Buzdolabınız çok fazla güneş alan bir alan da duruyorsa ya da soba veya fırının yanındaysa enerji tüketimi artar. Buzdolabınız daha fazla çalışır. Maliyetleri azaltmak için cihazı mümkün olduğunca serin ve gölgeli bir alana yerleştirmek önemlidir.

Ekran görüntüsü 2023-02-22 160335

DUVARLA ARASINA MESAFE KOYUN

Buzdolapları, yarattıkları hava sirkülasyonu yoluyla soğutma sağlayan elektronik eşyalardır. Bir buzdolabının hava sirkülasyonunu sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için etrafını çeviren duvar ve dolaplarla arasında 10 cm mesafe bulunması gerekir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dövmesinin son halini görünce ağlama krizine girdiDövmesinin son halini görünce ağlama krizine girdi
Dövmesinin son halini görünce ağlama krizine girdiDövmesinin son halini görünce ağlama krizine girdi
Kırışıksız bir cildin sırrını paylaştı: Botoksa elveda! Kırışıksız bir cildin sırrını paylaştı: Botoksa elveda!
Anahtar Kelimeler:
Elektrik faturası buzdolabı elektrik fırın duvar elektrik faturaları tasarruf uzman Güneş Göz

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı acı haberi duyurdu! O isim ağlayarak konseyi terk etti! Survivor yarışmacıları depremi öğrendi

Acun Ilıcalı acı haberi duyurdu! O isim ağlayarak konseyi terk etti! Survivor yarışmacıları depremi öğrendi

“Dokuz kere evlendim” demişti! Eda Ece’nin düğün tarihi belli oldu

“Dokuz kere evlendim” demişti! Eda Ece’nin düğün tarihi belli oldu

Erkeklerin sizden hoşlandıklarını gösteren davranışlar

Erkeklerin sizden hoşlandıklarını gösteren davranışlar

Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi!

Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi!

Dövmesinin son halini görünce ağlama krizine girdi

Dövmesinin son halini görünce ağlama krizine girdi

Zayıf tırnakları güçlendirmenin 7 doğal yolu

Zayıf tırnakları güçlendirmenin 7 doğal yolu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.