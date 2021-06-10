Caddebostan Sahili müsilajdan (deniz salyası) temizlendi

Marmara Denizi’ndeki müsilaj (deniz salyası) temizliği, geçtiğimiz Salı günü Bakan Kurum’un Caddebostan’dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatılmıştı. Marmara Denizine kıyısı olan illerde müsilaj seferberliği devam ederken, çalışmalar kapsamında Caddebostan sahilindeki deniz salyaları temizliğin 3’üncü hortumlarla çekilerek toplandı.

SAHİL MÜSİLAJDAN TEMİZLENDİ

Deniz salyalarıyla kaplı olan Caddebostan Sahili müsilajdan temizlendi. Müsilajdan temizlenen Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

