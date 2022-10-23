Cadılar Bayramı (Halloween) popülerliği son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla arttı. Her yıl ekim ayında yapılan Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamalarının tarihi, ekim ayının sonlarına gelinmesiyle araştırılmaya başlandı. Peki Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? Ekim 2022 Cadılar Bayramı (Halloween) hangi gün? İşte ayrıntılar...

CADILAR BAYRAMI (HALLOWEEN) NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı kutlamaları her sene 31 Ekim'de yapılır. Pagan ve Hristiyan köklerine dayanan Cadılar Bayramı'nın sembolü bal kabağıdır. Cadılar Bayramı'nda bal kabağının içi oyularak korkunç, gülen surat şekli verilir. İçerisine de mum konulur.

Çocuklar kapı kapı dolaşarak komşularına 'Şeker mi Şaka mı?' diye sorar. Karşılığında şeker alır ya da espiriler yapar.



