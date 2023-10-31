CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN 2023, bugün mü? Cadılar Bayramı neden kutlanır? Halloween kostüm fikirleri

Cadılar Bayramı (Halloween) popülerliği Twitter (X), Instagram, Facebook ve Threads gibi sosyal medya uygulmalarında yapılan paylaşımlar nedeniyle araştırılıyor. Cadılar Bayramı korkunç kostümler giyilerek her yıl ekim ayında kutlanmaktadır. İşte, 2023 Cadılar Bayramı tarihi...

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Cadılar Bayramı bugün (31 Ekim 2023 Salı) kutlanacak.

CADILAR BAYRAMI (HALLOWEEN) NEDEN KUTLANIR?

Cadılar Bayramı kutlamaları her sene 31 Ekim'de yapılır. Pagan ve Hristiyan köklerine dayanan Cadılar Bayramı'nın sembolü bal kabağıdır. Cadılar Bayramı'nda bal kabağının içi oyularak korkunç, gülen surat şekli verilir. İçerisine de mum konulur.

Çocuklar kapı kapı dolaşarak komşularına 'Şeker mi Şaka mı?' diye sorar. Karşılığında şeker alır ya da espiriler yapar.





