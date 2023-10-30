HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? (Halloween) 2023 Cadılar Bayramı tarihi

Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? (Halloween) 2023 Cadılar Bayramı tarihi

30.10.2023 10:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cadılar Bayramı'nın ne zaman ve neden kutlandığı ekim ayının sonu yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Halloween olarak da bilinen ve korkunç kostümlerin giyilerek kutlama yapılan bu bayrama ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? İşte, 2023 Cadılar Bayramı tarihi...

Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? (Halloween) 2023 Cadılar Bayramı tarihi

Cadılar Bayramı (Halloween) popülerliği son yıllarda Instagram'da yapılan paylaşımlarla arttı. Her yıl ekim ayında yapılan Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamalarının tarihi, ekim ayının sonlarına gelinmesiyle merak edildi. Halloween ile ilgilki sorgulamalar hız kazandı. İşte, 2023 Cadılar Bayramı tarihi...

cadılar bayramı ne zaman

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı 31 Ekim 2023 Salı günü kutlanacak.

cadılar bayramı ne zaman

CADILAR BAYRAMI (HALLOWEEN) NEDEN KUTLANIR?

Cadılar Bayramı kutlamaları her sene 31 Ekim'de yapılır. Pagan ve Hristiyan köklerine dayanan Cadılar Bayramı'nın sembolü bal kabağıdır. Cadılar Bayramı'nda bal kabağının içi oyularak korkunç, gülen surat şekli verilir. İçerisine de mum konulur.

cadılar bayramı ne zaman

Çocuklar kapı kapı dolaşarak komşularına 'Şeker mi Şaka mı?' diye sorar. Karşılığında şeker alır ya da espiriler yapar.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'den Gazze kararı! Orta Doğu'daki amfibi gemisi Doğu Akdeniz'e ilerliyorABD'den Gazze kararı! Orta Doğu'daki amfibi gemisi Doğu Akdeniz'e ilerliyor
Hedefimiz özgürlükçü bir anayasaya kavuşmakHedefimiz özgürlükçü bir anayasaya kavuşmak
O içerikler artık para kazandırmayacakO içerikler artık para kazandırmayacak
Anahtar Kelimeler:
Cadılar Bayramı cadılar bayramı ne zaman halloween

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.