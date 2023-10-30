Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? (Halloween) 2023 Cadılar Bayramı tarihi

Cadılar Bayramı (Halloween) popülerliği son yıllarda Instagram'da yapılan paylaşımlarla arttı. Her yıl ekim ayında yapılan Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamalarının tarihi, ekim ayının sonlarına gelinmesiyle merak edildi. Halloween ile ilgilki sorgulamalar hız kazandı. İşte, 2023 Cadılar Bayramı tarihi...

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı 31 Ekim 2023 Salı günü kutlanacak.

CADILAR BAYRAMI (HALLOWEEN) NEDEN KUTLANIR?

Cadılar Bayramı kutlamaları her sene 31 Ekim'de yapılır. Pagan ve Hristiyan köklerine dayanan Cadılar Bayramı'nın sembolü bal kabağıdır. Cadılar Bayramı'nda bal kabağının içi oyularak korkunç, gülen surat şekli verilir. İçerisine de mum konulur.

Çocuklar kapı kapı dolaşarak komşularına 'Şeker mi Şaka mı?' diye sorar. Karşılığında şeker alır ya da espiriler yapar.





