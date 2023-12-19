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Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından! Sakın göz ardı etmeyin, basit sanılan kaşıntı en ölümcül kanserin belirtisi olabilir

19.12.2023 11:47 | Son Güncelleme:
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Kanser çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri. Erken teşhisin önemini vurgulayanlar uzmanlar vücutta görülen basit değişimlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Kaşıntı ve sarılık yaşayan bir adam gittiği doktorda en ölümcül kanser türüne yakalandığını öğrendi. Bilim insanları belirtilere ilişkin uyarıda bulundu.

Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından! Sakın göz ardı etmeyin, basit sanılan kaşıntı en ölümcül kanserin belirtisi olabilir

Kanserin çeşidine göre tehlikesi de değişim gösterebiliyor. Pankreas kanserine ilişkin veriler geçtiğimiz yıllarda yayımlandı. Tanı anında hastaların yüzde 52'sinde yaygın hastalık, yüzde 26'sında bölgesel yayılım görülüyor, fakat bu kişilerim ancak yüzde 15-20'sinde kitle cerrahi olarak çıkarılabilir aşamada. Pankreas kanseri, tüm yaygın kanserler arasında en düşük sağ kalıma sahiptir ve beş yıllık sağkalım yüzde yediden azdır.

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"KAŞINTI NEDENİYLE, UYUMAK NEREDEYSE İMKANSIZ OLMUŞTU"

63 yaşında pankreas kanseri teşhisi konan Michael sürekli kaşıntı yaşadığını belirtti.

Yaşlı adam, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yolculuğum, olağan belirti veya semptomların hiçbiriyle başlamadı. 2016 yazında, işten tamamen emekli olmaya ve 46 yaşındaki sevgili karım Cathy ile İngiltere'nin ve dünyanın henüz görmediğimiz bölgelerini keşfederek zaman geçirmeye karar verdim. Eylül ayında kısa bir tatilden döndük. Birkaç hafta içinde, vücudumun her yerinde çok kötü bir kaşıntı yaşadım."

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PANKREAS KANSERİNİN ANA BELİRTİLERİNDEN BİRİ!

“Uyumak neredeyse imkansızdı ve neredeyse tamamen yorgunluktan uyuyakalıyordum. Cildim ısındıkça kaşıntı daha da kötüleşti.” ifadelerini kullanan Michael, sonunda derisinin de sarardığını ve bu durumun doktorun sarılık teşhisi koymasına yol açtığını belirtti.

Pankreas kanserinin ana belirtilerinden biri olarak kabul edilen sarılık, cilt ya da gözlerin beyazları sarardığında ortaya çıkar.

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BİYOPSİ SONUCU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Sarılık ayrıca Michael'ın durumunda olduğu gibi kaşıntılı cildi ve normalden daha koyu idrar ve daha soluk dışkıyı tetikleyebilir. Michael'ın doktorları ona sarılık teşhisi koyarken, gerçek neden daha sonra ortaya çıktı. Bir biyopsi sayesinde Micheal'a pankreas kanseri teşhisi kondu. Daha sonra, doktorların midesinin büyük bir kısmı ve pankreasının yüzde 30'u da dahil olmak üzere sindirim sistemi ile birlikte tümörü çıkardığı bir ameliyat geçirdi.

Daha sonra, doktorların midesinin büyük bir kısmı ve pankreasının yüzde 30'u da dahil olmak üzere sindirim sistemi ile birlikte tümörü çıkardığı bir ameliyat geçirdi. Bu prosedürden zor bir şekilde kurtulduktan sonra, Michael kemoterapiye başladı.
Yan etkiler hakkında şunları söyledi:

"Altı aylık kemoterapinin sonunda, çok bol giysiler ve açık parmaklı sandaletler, ince telli saçlar ve pullu, dökülen deriyle bir korkuluğa benziyordum. Güzel bir manzara değil. Ancak inanılmaz eşim Cathy'nin sarsılmaz yardımıyla yine üstesinden geldim."

PANKREAS KANNSERİNİN BELİRTİLERİ

  • Karnınızın üst kısmında ve sırtınızda ağrı, yemek yerken veya uzanırken daha kötü hissedebilir ve öne doğru eğildiğinizde daha iyi hissedebilirsiniz.

  • Şişkinlik hissi gibi hazımsızlık belirtileri.

  • Sarılık

  • İştah kaybı veya denemeden kilo verme

  • Yorgun hissetmek veya hiç enerjiye sahip olmamak

  • Yüksek sıcaklık veya sıcak veya titreme hissi

  • İshal veya kabızlık veya dışkınızdaki diğer değişiklikler
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Pankreas‎ pankreas kanseri pankreas ağrısı belirtileri
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