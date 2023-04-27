Camda tek bir su lekesi bile bırakmayan temizlik tüyosu! Camlarınızı ayna gibi parlatacak

Camdaki su lekelerini geçirmek için etkili çözümler aranıyor. Hem pencerelerde hem duşakabinde oluşan su lekelerini zorlamadan çıkartacak ufak öneriler bulunuyor. Bu kolay tüyolar sayesince camlarınızı ve duşakabininizi ayna gibi parlatabilirsiniz.

CAMDAKİ SU LEKELERİNİ GEÇİRMEK İÇİN

SİRKE VE DETERJAN

1 litre suya ekleyeceğiniz 3 yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ile cam ve aynalarınızı temizleyebilirsiniz.

ŞAMPUAN VE DETERJAN

1 litre suya karıştıracağınız 1 yemek kaşığı kremsiz şampuan ile etkili bir deterjan yaratabilirsiniz.

DUŞAKABİN VE BANYO AYNALARI İÇİN TEMİZLEYİCİ TARİFİ

Duşakabin camları ve banyo aynalarının temizliği de en az salonunuzdaki camların temizliği kadar önemli. Evde en çok su lekesi ve kireç barındıran bu noktaları uzun süre temiz tutmak için bu karışımı mutlaka hazırlayın. Bunun için;

Duşakabin camları ve banyo aynalarının temizliği için sirkeli suya birkaç damla gliserin eklerseniz yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını, su ve kireç lekelerinden korunmasını sağlayabilirsiniz.

