Cameron Diaz'ın zarif bir şekilde yaşlanmasını sağlayan doğal güzellik sırları! "Yüzümü asla yıkamam"

Cameron Diaz, gençliğinden itibaren oynadığı filmlerdeki başarılarının haricinde güzelliği de oldukça dikkat çekiyor. Hollywood'un kadınlara dayattığı genç ve güzel görünme baskısı nedeniyle birçok kadın oyuncu botoks gibi işlemlere yöneliyor. Ancak Cameron Diaz, son zamanlarda uyguladığı basit ama etkili güzellik sırlarıyla zarif bir şekilde yaşlanmanın tadını çıkarıyor.

Cameron Diaz, 35 yaşını geçtiğinde, gazeteciler ona tekrar tekrar sormaya başladılar , "Artık 25 yaşında görünmüyorsun. Kariyerinin ölümünün yakın olmasından korkmuyor musun?" bu sorular nedeniyle baskı yaşayan Cameron, yaşa meydan okuyan farklı prosedürler uygulamaya başladı.

Diaz, çeşitli güzellik işlemleri uyguladı ve kremler, Botoks ve dolgu maddeleri dahil olmak üzere farklı yaşlanma önleyici ürünler kullandı. Ancak çok geçmeden doğal yaşlanmayla hiçbir ilgisi olmayan güzellik standartlarına uymaya çalıştığını fark etti.

YAŞLANMANIN ÇİRKİN OLDUĞU DAYATILIYOR

Cameron, Hollywood'un görünüşteki yaşa bağlı değişiklikler konusunda acımasız olduğunu belirtti. Ona göre film endüstrisi, topluma yaşlanmanın çirkin olduğu inancını empoze etmeye çalışıyor. Yani dünya çapında milyonlarca kadın daha genç görünmek için her şeye hazır.

HER YAŞIN KENDİNE GÖRE GÜZEL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Ancak Diaz, insanları yaşa karşı tutumlarını yeniden düşünmeye teşvik ediyor. Şöyle yazıyor: “Bir genç, ilk adımlarını atan bir yürümeye başlayan çocuk gibi görünmüyor ve ellili yaşlarındaki bir kadın, 25 yaşında gibi görünmüyor. Bu fizyoloji ve bu normal. Bu yüzden her yaşın kendine göre güzel olduğu gerçeğini kabul etmemizi öneriyorum.”

"HEPİMİZİN KENDİ KİŞİSEL YOLCULUĞU VAR"

Cameron, birçok yaşlanma karşıtı ürün denemiş olsa da artık kendimizi bu şekilde kandırdığımızı söylüyor. “İnan bana, aynada gördüklerine kendini kaptırmanın ve bunu ne kadar iyi yaşlandığına dair bir ölçü olarak kullanmanın kolay olduğunu biliyorum. Ama aldanmayın - arkadaşınızdan daha genç görünmeniz, vücudunuzun biraz yıpranmadığı anlamına gelmez. Bu yaşlanma olayı bir süreçtir ve hepimizin bu süreçte kendi kişisel yolculuğumuz var.

HER SÜREÇTE FARKLI NOKTALARA ODAKLANMAK GEREKİYOR

Cameron, kadınların farklı yaşam evrelerinde kendi bedenlerine karşı belirli sorumlulukları olduğundan emin. Yirmili yaşlardaki kadınlar için diyet ve egzersize odaklanmayı öneriyor. Ona göre kadınlar otuzlu yaşlarında doğurganlıklarını ciddi olarak düşünmeye başlamalı ve gerekli testleri yaptırmalı.

Ve kırklı yaşlarında, kadınlar stres yapmayı bırakmalı ve hayattan gerçekten zevk almaya başlamalıdır. “Menopoza geçiş yapmaya hazırlanıyorsunuz, bu yüzden duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak nerede olduğunuza dikkat edin” diyor.

YÜZÜNÜ HAFTALARCA YIKAMIYOR

Cameron, oyunculuktan emekli olduktan sonra kendini rahat hissediyor çünkü görünüşü hakkında endişelenmesine gerek yok ve çok fazla yaşlanma karşıtı ürün kullanmıyor. "Kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmıyorum. Yüzümü asla yıkamam. Eğer şanslıycam ayda iki kez'” diyerek yüz yıkamaya karşı çıktığını belirtiyor.



