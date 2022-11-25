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Caminin yıkımını hüzünlü gözlerle izlediler: O bizim parçamızdı

25.11.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de yaşanan ve çok sayıda vatandaşı etkileyen 5.9 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarma çalışmalarına devam ediliyor. Bazı binaların yıkılacağı kararı dün duyurulmuştu. Çalışmalar çerçevesinde Gölyaka'nın Sarıdere köyündeki bir cami yıkıldı. Köylüler camilerinin yıkımını izlerken duygusal anlar yaşadı. 1999'daki depremden de etkilenen caminin kendileri için önemli olduğunu belirten köylüler, "O bizim parçamızdı" ifadelerini kullandı.

Caminin yıkımını hüzünlü gözlerle izlediler: O bizim parçamızdı

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkım kararı alınan Sarıdere köyündeki camide yıkım çalışmaları başladı. İş makinelerinin gerçekleştirdiği çalışmalar havadan da görüntülendi. Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar yavaş yavaş sarılmaya başlandı.

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99 DEPREMİNDEN DE ETKİLENMİŞ

Hasar tespit çalışmaları devam ederken, yıkım kararı alınan Sarıdere köyündeki camide yıkım işlemi başladı. Depremde gördüğü hasar sebebiyle vatandaşlar tarafından eşyaların boşaltılması ve elektriklerin kesilmesinin ardından camide yıkım işlemi başladı. 1987 yılında ibadete açılan caminin 1999 depreminden de etkilendiği öğrenildi. İş makinelerinin gerçekleştirdiği çalışmalar havadan da görüntülendi.

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"O BİZİM PARÇAMIZ"

Caminin yıkımını hüzünlü gözlerle izleyen köy sakinlerinden Abdulkadir Akbaş, “Biz sabaha karşı deprem olduğunda panikle, heyecanla uyandık, dışarı çıktık. 1999 depreminin izleri üzerimizde, onun etkileri içinde endişelendik, ismi bile yetiyor. 1980’li yıllarda bu cami inşa edildi, 1987’de hizmete geçti, 1999 depreminde kısmen hasar gördü ve kuvvetlendirildi. Bu depremde yıkım kararı verildi. Caminin yıkılması üzücü bir şey, köyümüzün hatıraları var. Büyüklerimizin bu caminin yapımında hizmetleri var, yıkılma kararı doğru olsa bile insan üzülüyor. O bizim bir parçamız. Burada bayram namazı sonrasında caminin içinde veya önünde bayramlaşma olurdu, fotoğraflar anı olarak kaldı. Ben üzülerek yıkımı izledim. Yıkım raporu verilmiş, inşallah yenisi daha sağlam, güzel ve dayanaklı olur” dedi. (İHA)

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deprem Düzce cami

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