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Cammu Keşmir'de ağustostan bu yana 5 binin üzerinde kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 16:24 | Son Güncelleme

Hindistan İçişleri Bakan Yardımcısı Gangapuram Kişan Redi: - "4 Ağustos'tan bu yana aralarında taş atanlar, kötüler, ayrılıkçılar ve siyasetçilerin bulunduğu 5 bin 161 kişi önleyici tutuklama kapsamında gözaltına alındı"

Hindistan İçişleri Bakanlığı, 4 Ağustos'tan bu yana Cammu Keşmir'de "önleyici tutuklama" kapsamında 5 bin 161 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, Hindistan İçişleri Bakan Yardımcısı Gangapuram Kişan Redi, federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) Cammu Keşmir'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bugüne değin binlerce kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Redi, "4 Ağustos'tan bu yana aralarında taş atanlar, ayrılıkçılar ve siyasetçilerin bulunduğu 5 bin 161 kişi önleyici tutuklama kapsamında gözaltına alındı." dedi.

Redi, önleyici tutuklamalara gerekçe olarak devletin güvenliğini ve kamu düzeninin korunmasını göstererek, mevcut durumda 609 kişinin hala gözaltında bulunduğunu, bunların 218'inin taş atma olaylarına karışanlar olduğunu kaydetti.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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