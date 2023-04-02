Canan Karatay'dan Ramazan'da beslenme uyarıları! Gün boyu tok tutan süper besini açıkladı

Ramazan ayında iftarda ve sahurda yenilen yiyecekler hazımsızlığa neden olabiliyor. Gözden kaçan ufak hatalar sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı bilgilendirici açıklamalarda Ramazana ayı boyunca doğru beslenmenin yollarını paylaştı. Oruç tutanların sağlık sorunları yaşamamaları için kaçınmaları gereken durumları açıkladı.

ORUCU ILIK SUYLA AÇMALISINIZ

Prof. Canan Karatay, Ramazan boyunca vücudun direncini sağlamak için protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini vurgulayarak yumurta, peynir ve yoğurt tüketilebileceğini paylaştı. Orucun mutlaka 1 bardak su ile açılması gerektiğini belirten Canan Karatay şunları söyledi:

"Uykudan uyandığımız zaman ılık bir bardak su içmemiz gerektiği gibi orucumuzu da ılık suyla açmalıyız.

SÜPER BESİN BÜTÜN GÜN ENERJİ VERİYOR

"Sahurda yumurta yemeli. Süper bir besindir. Omlet yapıldığında ya da tereyağına kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü bir besindir. Bütün günün enerjisini sağlayabilir.

HAZIR ÇORBAYI EVİNİZE SOKMAYIN

Yağsa protein hiçbir işe yaramaz. Onun için bol tereyağlı yumurtayı öneriyorum. Peynir çok önemli. İlaçlanmamış zeytin ve zeytinyağı, tereyağı önemli. İftar sofralarında hazır çorbalar kesinlikte tüketilmemeli. Evde yapalım çorbanın. Tembellik yapmayalım!"

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEYECEK KARIŞIM

Prof. Dr. Canan Karatay oruçluyken en rahatsız eden durumlar arasında yer alan ağız kokusunu önleyecek tarifi verdi. Karatay, bu karışım sayesinde oruç boyunca ağız kokusu şikayeti olmayacağını belirtti. Canan Karatay, oruçluyken ağız kokusunu önlemek için, "Bir kase ev yoğurdunun içine bir yemek kaşığı bal 3 damla limon suyu sıkın karıştırın." karışımını önerdi.

BAĞIRSAKLARI DAHA İYİ ÇALIŞTIRIR

"Tüm karışım bitene kadar tüketin. Bu sayede bağırsaklar daha iyi çalışarak besin atıklarının kalması önlenir. Vücudun sıvı oranı artar böbreklerin fonksiyonel işlevi bozulmaz. Diş aralarında biriken atıklarda ağız kokusuna neden olacağından diş fırçalamayı ve iftar sahur arasında 2 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin."



