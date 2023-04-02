HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Canan Karatay'dan Ramazan'da beslenme uyarıları! Gün boyu tok tutan süper besini açıkladı

Canan Karatay'dan Ramazan'da beslenme uyarıları! Gün boyu tok tutan süper besini açıkladı

02.04.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında gün boyunca dinç ve sağlıklı kalabilmek adına iftarda ve sahurda tüketilen yiyeceklere dikkat etmek gerekiyor. Sağlıklı beslenme ile ilgili faydalı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayında uzak durmanız gereken hataları ve yapmanız gereken beslenme düzenini açıkladı.

Canan Karatay'dan Ramazan'da beslenme uyarıları! Gün boyu tok tutan süper besini açıkladı

Ramazan ayında iftarda ve sahurda yenilen yiyecekler hazımsızlığa neden olabiliyor. Gözden kaçan ufak hatalar sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı bilgilendirici açıklamalarda Ramazana ayı boyunca doğru beslenmenin yollarını paylaştı. Oruç tutanların sağlık sorunları yaşamamaları için kaçınmaları gereken durumları açıkladı.

ORUCU ILIK SUYLA AÇMALISINIZ

Yeni Proje - 2023-04-02T090708.401

Prof. Canan Karatay, Ramazan boyunca vücudun direncini sağlamak için protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini vurgulayarak yumurta, peynir ve yoğurt tüketilebileceğini paylaştı. Orucun mutlaka 1 bardak su ile açılması gerektiğini belirten Canan Karatay şunları söyledi:

"Uykudan uyandığımız zaman ılık bir bardak su içmemiz gerektiği gibi orucumuzu da ılık suyla açmalıyız.

SÜPER BESİN BÜTÜN GÜN ENERJİ VERİYOR

Ekran görüntüsü 2023-04-02 090318

"Sahurda yumurta yemeli. Süper bir besindir. Omlet yapıldığında ya da tereyağına kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü bir besindir. Bütün günün enerjisini sağlayabilir.

HAZIR ÇORBAYI EVİNİZE SOKMAYIN

Yeni Proje - 2023-04-02T090908.444

Yağsa protein hiçbir işe yaramaz. Onun için bol tereyağlı yumurtayı öneriyorum. Peynir çok önemli. İlaçlanmamış zeytin ve zeytinyağı, tereyağı önemli. İftar sofralarında hazır çorbalar kesinlikte tüketilmemeli. Evde yapalım çorbanın. Tembellik yapmayalım!"

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEYECEK KARIŞIM

Yeni Proje - 2023-04-02T090818.538

Prof. Dr. Canan Karatay oruçluyken en rahatsız eden durumlar arasında yer alan ağız kokusunu önleyecek tarifi verdi. Karatay, bu karışım sayesinde oruç boyunca ağız kokusu şikayeti olmayacağını belirtti. Canan Karatay, oruçluyken ağız kokusunu önlemek için, "Bir kase ev yoğurdunun içine bir yemek kaşığı bal 3 damla limon suyu sıkın karıştırın." karışımını önerdi.

BAĞIRSAKLARI DAHA İYİ ÇALIŞTIRIR

Yeni Proje - 2023-04-02T090808.954

"Tüm karışım bitene kadar tüketin. Bu sayede bağırsaklar daha iyi çalışarak besin atıklarının kalması önlenir. Vücudun sıvı oranı artar böbreklerin fonksiyonel işlevi bozulmaz. Diş aralarında biriken atıklarda ağız kokusuna neden olacağından diş fırçalamayı ve iftar sahur arasında 2 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Saraçoğlu'ndan mucize çay tarifi: Sindirimi kolaylaştırıyor!İbrahim Saraçoğlu'ndan mucize çay tarifi: Sindirimi kolaylaştırıyor!
Seccadeye bastığı fotoğraf tartışma konusu oldu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklamaSeccadeye bastığı fotoğraf tartışma konusu oldu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Hakim eşini önce bıçakladı, ardından da üzerine kızgın yağ döktü!Hakim eşini önce bıçakladı, ardından da üzerine kızgın yağ döktü!
Anahtar Kelimeler:
yumurta Oruç ağız kokusu Ramazan iftar Sahur çorba Canan Karatay su süper yiyecek

En Çok Okunan Haberler

'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'

'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'

Murat Sancak, çok tartışılan o görüntü için konuştu!

Murat Sancak, çok tartışılan o görüntü için konuştu!

Biz seçime girmezsek Erdoğan ilk turda kazanacak

Biz seçime girmezsek Erdoğan ilk turda kazanacak

TRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdi

TRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdi

Erkan Baş duyurdu! Ünlü oyuncu TİP'den aday...

Erkan Baş duyurdu! Ünlü oyuncu TİP'den aday...

Erdoğan, "saymaya bile gerek yok" demişti! Sinan Oğan'dan yanıt 14 Mayıs'lı yanıt

Erdoğan, "saymaya bile gerek yok" demişti! Sinan Oğan'dan yanıt 14 Mayıs'lı yanıt

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.