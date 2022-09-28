Canan Karatay duyurdu: Yanlış biliniyor, kolesterolü yükseltmiyor! Yediden yetmişe herkes tüketmeli

Prof. Dr. Canan Karatay'ın uzun yaşam için verdiği öneriler birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Karatay, eski dönemlerde kullanılan sağlıklı besinlerin tüketimi hakkında önerilerde bulunuyor. Kemik suyunun faydalarını sık sık belirten Karatay, kemik suyunun kolesterolü yükselttiği bilgisinin yanlış olduğunu belirterek bu suyun kolajen için en doğru tercih olduğunu vurguladı. Güçlü bir kolajen olan kemik suyunu yediden yetmişe herkesin içmesi gerektiğini söyleyen Karatay, kolesterolün zararları hakkında yapılan açıklamaların endüstriyel bir yalan olduğunu belirterek kolesterolün karaciğeri ve akciğerlerdeki enzimleri çalıştırmada faydaları olduğunun altını çizdi.

"KEMİK SUYU EN GÜÇLÜ KOLAJENDİR"

"Kolesterol kalp krizine neden olmaz bu yalan. İnsan vücudunda sadece kolesterol kalp krizi yapıyor demek büyük bir hata olur. Kalp krizini en çok stres tetikler. Kalp krizi genetik değildir. Onu tetikleyen çevresel faktörlerdir. Uyuyan gen faktörünü uyandırmak kolaydır. Ancak sağlıklı beslenmek bunu hayat boyu önler. Gün içinde tavuk suyu yerine bol bol kemik suyu için. Kemik suyu vücudu yeniler. Kemik suyu sağlıklı kolesterol barındırır. Bu da kalbin gelişimini sağlar. En güçlü kolajendir. Kemik suyu hücrelerin yenilenmesini destekler. Kelle paça kolesterolü yükseltmez bu toplum içinde en büyük yanlış bilgidir. Kemikteki mineraller çok önemlidir. En doğal kollajendir. Ek takviyeli olan kollajen tabletleri vücuda fayda sağlamaz. Aksine atık gıda bırakır. "

YUMURTA MUCİZENİN KAPISIDIR

"10 tane yumurta yemeniz vücuda zarar vermez. Vücudun ihtiyacı olan aminoasitler barındırır. Çocukların beyni için oldukça önemlidir. Çin de gün içinde çeşitli yollarda 10 tane yumurta verilir. Çocuğun gelişimine katkı sağlaması için. Yumurta yeni bir yaşamın sırrıdır. Bu besinden faydalanmak mucizenin kapısıdır."

GDO'LU ÜRÜNLER ASLA TÜKETİLMEMELİ

"Şeyh Edebali diyor ki toprak sağlıklı olmadıkça hiçbir tohum size geri dönmez. Bağışıklık sistemi de toprak gibidir. İlaçlarla değil doğal takviyelerle beslenmeliyiz. Sigara, nikotin, stres, ekmek ve şeker bağışıklığı ortadan kaldırır. En tehlikelisi ise mısır şekeridir. Buğday ekmeklerinde bulunan toksinler sinir hücrelerini yok eder. Lektin maddesi insülin direncini artırarak obeziteye neden olur. Mısır GDO'lu bir üründür. Ve asla tüketilmemeli."

SMA HASTALIĞININ ARTIŞI BESLENMEYLE İLGİLİ

"Gebelik sırasında doğal olmayan şeker yüklemesi bebeğin karaciğer ve bağırsaklarının gelişimini durdurur. İlaçlı tarım besinleri bebeklerin gelişimlerini durdurur. SMA'ların artış nedeni de bunlara bağlı gelişti. SMA bu kadar yaygın değildi. Ancak son yıllarda yaygın olmasının nedeni doğal olmayan besinlerdir. Bu besinlerden uzak durmadıkça hastalıklar artacaktır."



