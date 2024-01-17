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  4. Canan Karatay'ın kabusu olmuştu! Hem dolar hem TL... Türkiye'nin konuştuğu ünlü doktoru sevindiren haber

Canan Karatay'ın kabusu olmuştu! Hem dolar hem TL... Türkiye'nin konuştuğu ünlü doktoru sevindiren haber

17.01.2024 09:59 | Son Güncelleme:
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Verdiği yiyecek içecek ve diyet tavsiyeleriyle tüm Türkiye'nin gündemine oturan Prof. Dr. Canan Karatay da dolandırıcılık mağdurlarından biri! Prof. Dr. Canan Karatay'ın parasını kaptırdığı dolandırıcı yakalandı. Televizyon ekranlarının da ünlü yüzü olan Karatay, telefonuna gelen çağrıyla nasıl tuzağa düştüğünü anlatmıştı.

Canan Karatay diyet konusunda sık sık ezber bozan çıkışlarıyla gündeme geliyor. Ancak 2013'te telefonuna gelen çağrı sonrası o da dolandırıcıların ağına düşmekten kurtulamadı. Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu ve çeşitli suçlardan aranan 47 zanlı ise Şanlıurfa'da yakalandı.

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HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARDI

AA'nın aktardığına göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 162 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Silahlı yağma, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan 19'u hükümlü toplam 47 kişi, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın 2013'de dolandırılması olayının şüphelilerinden olan ve hakkında "silahlı yağma ve dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K'nin de operasyonda yakalandığı öğrenildi.

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CANAN KARATAY DOLANDIRICILARIN AĞINA BÖYLE DÜŞTÜ

Karatay, nasıl dolandırıldığını kendisi anlatmıştı. Buna göre; Prof. Dr. Karatay’ı cep telefonundan arayan dolandırıcılar, hattının ve hesabının terör örgütü yandaşlarının eline geçtiğini belirterek soruşturma açıldığını söyledi. Hesaplarının emniyet birimlerinin kontrolünde olduğunu ileri süren dolandırıcılar, bankadaki bütün parasını çekip, dolandırıcıların yakalanması için bırakacağı bir yer söyledi.

Söylenenleri harfiyen yerine getiren Prof. Dr. Canan Karatay, poşete doldurduğu 50 bin dolar ile 10 bin TL’yi, Kadıköy’de bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan çöp kutusuna bırakıp hızla uzaklaşırken, iki kişi parayı alıp taksiye binerek kaçtı.

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