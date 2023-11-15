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  4. Candan kardeşler, Polat çifti... Ve daha yüzlercesi! Bakanlık düğmeye bastı: Lüks hayatları bir bir incelenecek

Candan kardeşler, Polat çifti... Ve daha yüzlercesi! Bakanlık düğmeye bastı: Lüks hayatları bir bir incelenecek

15.11.2023 11:32 | Son Güncelleme:
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Türkiye her geçen gün bir yenisi ortaya çıkan ve karanlık işlerle gündeme gelen sosyal medya fenomenlerini konuşmaya başladı. Dilan-Engin Polat çiftiyle başlayan furyaya dün son olarak Bahar-Nihal Candan çifti katıldı. Ancak bu isimlere daha yüzlercesinin ekleneceği öğrenildi. 600 sosyal medya fenomeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merceği altında!

Candan kardeşler, Polat çifti... Ve daha yüzlercesi! Bakanlık düğmeye bastı: Lüks hayatları bir bir incelenecek

Kara para aklayan, sazan sarmalı yöntemiyle vatandaşları dolandıran veya başka suçlara karışan sosyal medya fenomenleri bir bir inceleniyor. Bakanlık düğmeye bastı, lüks yaşam paylaşımları araştırılacak.

İÇERİK ÜRETİCİLERİNDEN BİLGİ ALINACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları ve lüks hayata dair gönderileri içerikleri inceleyecek ve buna bağlı olarak içerik üreticilerinden bilgi alacak. Oda TV'nin aktardığı bilgiye göre bu kapsamda 600’e yakın sosyal medya fenomeni kapsamlı bir şekilde araştırılacak.

FENOMENLERİN BİLGİLERİ AKTARILACAK

Bakanlık yetkilileri yasalara aykırı durum tespit ederse sosyal medya fenomenleriyle ilgili bilgileri diğer kurum ve birimlere aktaracak.

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