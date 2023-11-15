Candan kardeşler, Polat çifti... Ve daha yüzlercesi! Bakanlık düğmeye bastı: Lüks hayatları bir bir incelenecek

Kara para aklayan, sazan sarmalı yöntemiyle vatandaşları dolandıran veya başka suçlara karışan sosyal medya fenomenleri bir bir inceleniyor. Bakanlık düğmeye bastı, lüks yaşam paylaşımları araştırılacak.

İÇERİK ÜRETİCİLERİNDEN BİLGİ ALINACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları ve lüks hayata dair gönderileri içerikleri inceleyecek ve buna bağlı olarak içerik üreticilerinden bilgi alacak. Oda TV'nin aktardığı bilgiye göre bu kapsamda 600’e yakın sosyal medya fenomeni kapsamlı bir şekilde araştırılacak.

FENOMENLERİN BİLGİLERİ AKTARILACAK

Bakanlık yetkilileri yasalara aykırı durum tespit ederse sosyal medya fenomenleriyle ilgili bilgileri diğer kurum ve birimlere aktaracak.