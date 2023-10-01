Cani evlat, iş insanı babasını öldürdü annesini yaraladı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde M. A. Sağır, tartıştığı iş insanı babası Haşim Sağır'ı bıçaklayarak öldürdü, annesi Aysel Sağır'ı ise yaraladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.Sağır, iddiaya göre iş insanı olan babası Haşim Sağır ve annesi Aysel Sağır ile henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M. A. ağır, eline geçirdiği bıçak ile babası ve annesine saldırdı. Anne ve babasını bıçakla yaralayan M. A. Sağır, daha sonra olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Kavga seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sağır çifti ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Haşim Sağır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Cinayet şüphelisi M. A. Sağır, polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)





