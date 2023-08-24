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Canını adeta hiçe saydı! Görüntüleri 'pes' dedirtti

24.08.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da motosikletin üzerine yatan bir sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Olay, Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaskı ve koruyucu elbisesi olamayan bir sürücü, seyir halindeyken motosikletinin üzerine uzandı.

Yatarak motosiklet kullanan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları araç kamerasıyla kaydetti.

Görüntüde, sürücünün yüzüstü yatarak motosikleti kullandığı ve rampa aşağı hızla ilerlediği görüldü.

Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli gözden kayboldu. (İHA)

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