HABER

Çankırı'daki depremler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 15:52 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: - "Kullanılmayan bir bina tamamen yıkılmış durumda. Bazı binalar ağır hasar almış, orta hasar ve hafif hasar alan yapılar da var"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı'da meydana gelen depremlerle ilgili "Kullanılmayan bir bina tamamen yıkılmış durumda. Bazı binalar ağır hasar almış, orta hasar ve hafif hasar alan yapılar da var." dedi.

Çerkeş ilçesinde dünden beri art arda yaşanan depremlerde oluşan hasarları incelemek için ilçeye gelen Çataklı, Kaymakamlık binasında Vali Hamdi Bilge Aktaş, Kaymakam Zikri Şahin, Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve kurum müdürlerinden son durum hakkında bilgi aldı.

Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çerkeş ilçesinde 1,1 ile 4,8 büyüklüğü arasında toplam 27 depremin gerçekleştiğine işaret etti.

Depremlerden 5'inin 4'ten büyük olduğunu belirten Çataklı, "Çok şükür can kaybı ve yaralanma olmadı. Bu sebeple bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sevindirici tarafı bu. Dün ilk deprem gerçekleştiğinden itibaren gerek Valiliğimiz gerek Kaymakamlığımız gerekse Belediyemiz alandalar." diye konuştu.

Dün akşam saatlerinde yine 4'ün üzerinde depremlerin meydana geldiğini bu yüzden hasar tespit çalışmalarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini anlatan Çataklı, şunları dile getirdi:

"Kullanılmayan bir bina tamamen yıkılmış durumda. Bazı binalar ağır hasar almış, orta hasar ve hafif hasarlı yapılar da var. Bugün Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden arkadaşlarımız AFAD Müdürlüğümüzün personeliyle birlikte alanı tekrar taradıktan sonra nihai rakamlara ulaşacağız inşallah. Tabii ister istemez vatandaşlarımızda bir korku, panik havası oluşuyor. Bu da doğal bir şey ancak arkadaşlarımız her zaman onların yanında olmaya gayret ettiler. Bazı köylerimizde evlerine giremeyen vatandaşlarımız nedeniyle çadır ihtiyaçları oldu, gece onları naklettik. Bazı çadırlar da her ihtimale karşı kuruldu. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da konuyu yakından takip ediyor, sürekli bilgilendiriyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Çataklı ve beraberindekiler, depremden etkilenen Çerkeş ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Karamustafa, Yalıözü ve Hacılar köylerinde depremde hasar gören yapıları inceleyerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

PARTNERSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve bebek kumralıSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve bebek kumralı
Bodrum'da doğa için pedal çevirdilerBodrum'da doğa için pedal çevirdiler
Anne Özlü’ye son görevAnne Özlü’ye son görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı çerkeş ilçesi deprem İçişleri Bakanlığı İsmail Çataklı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için korkutan açıklama!

İstanbul için korkutan açıklama!

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Oturduğu yerden dans etti, olay oldu!

Oturduğu yerden dans etti, olay oldu!

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Muğla'da korkutan yangın!

Muğla'da korkutan yangın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'de işten çıkarılan işçilerin başlattığı eylemde 18'inci güne girildi

Böyle seslendiler: Ey İmamoğlu!..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

FETÖ'nün 'mahrem abisi' yakalanınca polise zor anlar yaşattı

Kritik isim böyle yakalandı! Polise zor anlar yaşattı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Son dakika: MSB'den S-400 açıklaması

MSB'den S-400 açıklaması

İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.