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Çanlar iPhone 11 için çalıyor: Eylülde iPhone 14'e merhaba, iPhone 11'e elveda diyebiliriz!

18.04.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, geçen yıl iPhone 13'ü tanıttıktan sonra iPhone 12 Pro ve iPhone XR'ın kendi kanalları aracılığıyla satışını sonlandırmıştı. Yeni bir rapor ise iPhone 14 serisi tanıtıldıktan sonra bu kez iPhone 11'in satışının durdurulacağını öne sürüyor.

Çanlar iPhone 11 için çalıyor: Eylülde iPhone 14'e merhaba, iPhone 11'e elveda diyebiliriz!

Apple, yüksek ihtimalle WWDC22 sonrasında, eylül ayında gerçekleştirilecek iPhone 14 etkinliğine hazırlanıyor. iPhone 14'ün özellikleri, fiyatı ve tasarımı hakkında bugüne dek onlarca şey duyduk. Ancak bu kez konumuz iPhone 14'ün ne getireceği değil. iPhone 14'ün ne götüreceği ile alakalı.

APPLE, iPHONE 14 İLE iPHONE 11'İN "FİŞİNİ ÇEKEBİLİR"

Apple, iPhone 13'ü tanıttığında iPhone 12 Pro ve iPhone XR'ın satışını kendi kanalları aracılığıyla durdurmuştu. Yeni bir sızıntı raporu ise Apple'ın iPhone 14 serisini duyurmasının hemen ardından iPhone 11'e elveda diyeceğinden bahsediyor. Yani iddialara göre, iPhone 14 duyurulduğunda iPhone 11'in Apple'ın kendi satış kanalları aracılığıyla satışı durdurulacak.

iPhone 11

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Apple'ın kararını kesinleştirmediği, kararın büyük ölçüde yeni iPhone SE'ye bağlı olduğu iddia ediliyor. Öyle ki telefonun eski tarz tasarımının yeni A15 Bionic çipe ve 5G desteğine rağmen ilgi çekmediği, satışlarının pek de yolunda gitmediği öne sürülüyor. Hatta iPhone SE 2022'nin satışa çıkmasıyla birlikte iPhone 11'e olan talebin arttığı bile ileri sürülmekte.

PEKİ YA iPHONE 12 İÇİN İŞLER YOLUNDA MI?

İddialara göre, iPhone 12 üretimden kaldırılmayacak. Teknoloji devinin, iPhone 14'ü piyasaya sürdükten sonra iPhone 12'nin fiyatını 599 dolara düşürebileceği de gelen iddiaları arasında.

iPhone 12 mini'ye veda edilip edilmeyeceği ise bilinmiyor. Raporda ayrıca iPhone 13'ün satılmaya devam edeceği belirtiliyor. Ancak iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in satıştan kaldırılması muhtemel görünüyor.

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akıllı telefon Apple
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