HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Canlarını böyle tehlikeye attılar! Selden geriye kalan çarpıcı görüntü...

Canlarını böyle tehlikeye attılar! Selden geriye kalan çarpıcı görüntü...

30.09.2023 18:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur daha çok etkili oldu. Başakşehir de o ilçelerden biriydi. Başakşehir'de 2 gün önce su basan bulvarda yolun karşısına bellerine kadar su altında geçmeye çalışan öğrencilerin görüntüleri herkesi şaşırttı. İşte liseli gençlerin canlarını tehlikeye attığı anlar...

Canlarını böyle tehlikeye attılar! Selden geriye kalan çarpıcı görüntü...

İstanbul'un bazı ilçelerinde 2 gün önce etkili olan yağmurun ardından bir çok yol, ev ve iş yerini su bastı. İkitelli Süleyman Demirel Bulvarı'nda yağmur suları dolmuş ve birçok araç mahsur kalmıştı. Bulvar yakınında bulunan bir meslek lisesinin öğrencileri de bellerine kadar gelen suda yolun karşısına geçmek zorunda kaldı.

basaksehir039deki-selden-geriye-kalan-carpici-goruntu-liselilerin-tehlikeli-gecisi..._2146_dhaphoto1

Okul dağılımında bazı öğrencilerin tek sıra halinde bellerine kadar gelen suya girip yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciler tehlikeye davetiye çıkarttı.

basaksehir039deki-selden-geriye-kalan-carpici-goruntu-liselilerin-tehlikeli-gecisi..._2146_dhaphoto6

CANLARINI BÖYLE TEHLİKEYE ATTILAR!

Yarı boylarına kadar gelen suda güçlükle ilerleyerek canlarını tehlikeye atan bazı öğrenciler bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye yansıdı.

basaksehir039deki-selden-geriye-kalan-carpici-goruntu-liselilerin-tehlikeli-gecisi..._2146_dhaphoto3

Araçların suda yüzdüğü bulvarda bir vatandaşın da beline kadar gelen suya girip yolun karşısına geçme çabası da kameraya yansıdı. Cep telefonunun ıslanmaması için büyük çaba harcayan kişi ayağı takılıp suya düşmekten kurtulamadı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da hekimi darbeden 2 kişi tutuklandı!Van'da hekimi darbeden 2 kişi tutuklandı!
O anları kaydetti! Her yer beyaza büründü... Bir ilde şaşırtan görüntüO anları kaydetti! Her yer beyaza büründü... Bir ilde şaşırtan görüntü
Sözde "dışişleri bakanı" gözaltına alındı!Sözde "dışişleri bakanı" gözaltına alındı!
Anahtar Kelimeler:
sel Başakşehir cep telefonu lise sel felaketi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.