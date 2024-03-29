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  4. Canlı Burdur seçim sonuçları! Burdur'daki seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Mehmet Şimşek mi CHP adayı Ali Orkun Ercengiz mi kazanacak?

Canlı Burdur seçim sonuçları! Burdur'daki seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Mehmet Şimşek mi CHP adayı Ali Orkun Ercengiz mi kazanacak?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 12:47
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Gündemde yerel seçim var! İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin seçim sonuçları ile birlikte bazı illerin de seçim sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Bu illerden arasında Burdur da bulunuyor. Burdur'daki vatandaşlar Burdur seçim sonuçlarını merak ediyor. Burdur'da seçimi Cumhur İttifakı AK Parti adayı Mehmet Şimşek mi yoksa mevcut belediye başkanı ve CHP Burdur Belediye Başkan Adayı Ali Orkun Ercengiz mi kazanacak?

Canlı Burdur seçim sonuçları! Burdur'daki seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Mehmet Şimşek mi CHP adayı Ali Orkun Ercengiz mi kazanacak?

Sandık günü geldi çattı. Türkiye, yerel seçimde! Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda süreci süreç boyunca devam etti. Bazı illerin seçim sonuçları ise merakla bekleniyor. Sandıktan çıkacak sonucun merak edildiği iller arasında Burdur da var. Özellikle Burdur'daki vatandaşlar Burdur seçim sonuçlarını merak ediyor. Burdur seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları, anlık tabloları Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI MEHMET ŞİMŞEK

mehmet şimşek

Cumhur İttifakı AK Parti Burdur Belediye Başkanı Adayı Mehmet Şimşek olarak belirlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapan Şimşek, hâlen Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

CHP'NİN ADAYI MEVCUT BAŞKAN ALİ ORKUN ERCENGİZ

Ali Orkun Ercengiz

2014 yerel seçimlerinde CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilen Ercengiz, 31 Mart 2019'daki yapılan yerel seçimlerde ikinci kez CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilmişti. Evli ve bir çocuk babası olan Ercengiz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de CHP Burdur Belediye Başkan Adayı oldu.

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