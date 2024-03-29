Canlı Burdur seçim sonuçları! Burdur'daki seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Mehmet Şimşek mi CHP adayı Ali Orkun Ercengiz mi kazanacak?

Sandık günü geldi çattı. Türkiye, yerel seçimde! Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda süreci süreç boyunca devam etti. Bazı illerin seçim sonuçları ise merakla bekleniyor. Sandıktan çıkacak sonucun merak edildiği iller arasında Burdur da var. Özellikle Burdur'daki vatandaşlar Burdur seçim sonuçlarını merak ediyor. Burdur seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları, anlık tabloları Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI MEHMET ŞİMŞEK

Cumhur İttifakı AK Parti Burdur Belediye Başkanı Adayı Mehmet Şimşek olarak belirlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapan Şimşek, hâlen Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

CHP'NİN ADAYI MEVCUT BAŞKAN ALİ ORKUN ERCENGİZ

2014 yerel seçimlerinde CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilen Ercengiz, 31 Mart 2019'daki yapılan yerel seçimlerde ikinci kez CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilmişti. Evli ve bir çocuk babası olan Ercengiz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de CHP Burdur Belediye Başkan Adayı oldu.

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