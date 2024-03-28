Canlı Büyükçekmece seçim sonuçları! Büyükçekmece'de Recep Erol mu yoksa Hasan Akgün mü kazanıyor?

Yerel seçim sonuçları tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul ve Büyükçekmece sonuçları ise seçmenler tarafından araştırılmaya başlandı. Büyükçekmece'de 2019'da kıyasıya bir yarış yaşanmış ve CHP'li Hasan Akgün az bir farkla belediye başkanı seçilmişti. 2024 seçimlerinde kim önde? Hasan Akgün mü Recep Erol mu?

Yayın yasağının sona ermesiyle beraber İstanbul ve Büyükçekmece için yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. 2019 seçimleri Büyükçekmece'de nefesleri kesmişti. Yarış CHP ve AK Parti arasında kıyasıya geçmişti. Zaferi CHP'nin adayı Hasan Akgün az bir farkla kazanmıştı. AK Parti bu seçimde Büyükçekmece'de ipi göğüslemek için Recep Erol'u aday gösterdi.

Büyükçekmece seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

CHP ADAYI HASAN AKGÜN KİMDİR?

Trabzon’un Araklı ilçesinde doğdu.İlköğrenimine Adapazarı Kaynarca’da başlayıp Florya Şenlikköy Ortaokulunda tamamladı.1974 yılında, Yeşilköy 50.Yıl Lisesini bitirdi.Her iki okulun da ilk mezunlarındandır.

İlk Belediyecilik hayatına 1975 yılının ilk günlerinde Sefaköy Belediyesinde başlayan Hasan Akgün, yüksek öğrenimini çalışma hayatı ile birlikte yürüttü. 1978 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün “Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi” konulu bir çok eğitim programına katılarak bu alanda kapsamlı araştırmalar yaptı. 1989-1993 yılları arasında; Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa’da yerel yönetimlerin yapılarını inceledi ve bu yönetimlerin Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırmasını yaparak geniş çaplı bir çalışma ortaya koydu. 1992 yılında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde “Belediyelerin Evrensel Gelişimi ve Bütçelerinin Analizi” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünde doktora eğitimine başlayan AKGÜN, doktora çalışması sırasında, özellikle Fransa’nın güney sahilleri ile İspanya’nın Barselona şehri kıyı planlaması çalışmalarını ve arazi kullanımını inceledi ve bulgularını, Türkiye’deki uygulamalarla kıyasladı.

1996 yılında, “Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece” konulu doktora tezini bitirdi ve ‘Doktor’ ünvanı almaya hak kazandı.

Hasan Akgün, evli ve 4 çocuk babasıdır.İngilizce bilmektedir.

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AK PARTİ ADAYI RECEP EROL KİMDİR?

12 Kasım 1968’de Büyükçekmece İstanbul’da doğdu.

Öğrenimini Büyükçekmece Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi’nde yaptı. Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi (Psikoloji Bölümü) ‘nde halen yüksek öğrenime devam etmektedir.

1989 yılında Serbest Muhasebecilik meslek dalına giriş yaptıktan sonra Mali Müşavir olarak mesleğini sürdürmekte ve aktif olarak B. Çekmece ’ de Mali Müşavirlik mesleğini 30 yıldır devam ettirmektedir. İş hayatındaki titizliği ve güvenirliliğiyle öne çıkan Recep EROL, aynı anda sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve üyelik yaparak hizmetlerinin sınırlarını genişletti. 2001-2013 yılları arasında Büyükçekmece Ziraat Odası Başkanlığı görevi ile uzman olduğu dalda yerel gelişime ön ayak oldu.

Büyükçekmece Spor Kulübü, Güzelce Spor Kulübü, Trakya Rumeliler Derneği, Kızılay Derneği Kurucu Yön. Krl.,İstanbul Bal Üreticileri Birliği Bşk. Yrd. gibi sivil toplum kuruluşlarındaki başarılı çalışmalarını siyasi alana taşıyarak hizmetlerinin büyümesini ve geniş kitlelere ulaşmasını vizyon edindi.

Mensubu olduğu siyasi hareketin içinde etkin olarak rol oynayan Recep EROL,2004-2009 yılları arasında B. Çekmece Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2004-2007 Ak parti B. Çekmece İlçe Yönetim Kurulu, 2007-2008 Ak Parti B.Çekmece İlçe Başkan Yardımcılığı, 2008-2009-2010 Ak Parti B.Çekmece İlçe Başkanlığı yaptı. 2014-2019 İBB ve TBB (Türkiye Belediyeciler Birliği) üyesi olarak görev yaptı. Görevi süresince bölgesinde yapılan seçimlerdeki başarılı çalışmaları takdir kazandı.

İstanbul Ünv. Yerel Yöneticilik Akademisi’nde eğitim aldı. Eğiticinin Eğitimi, Bilinçaltı Sembol Dili Eğitmenliği , Hipnoterapi ve Hipnoz Eğitmenliği , Tasavvuf ile Nlp Eğitmenliği, Eft Teknikleri Eğitmenliği, Regresyon Terapisi Eğitmenliği gibi konularda uzmanlık alan AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Adayı Recep EROL evli ve iki çocuk babasıdır.





