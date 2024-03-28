HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Canlı Büyükçekmece seçim sonuçları! Büyükçekmece'de Recep Erol mu yoksa Hasan Akgün mü kazanıyor?

Canlı Büyükçekmece seçim sonuçları! Büyükçekmece'de Recep Erol mu yoksa Hasan Akgün mü kazanıyor?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2024 12:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçim heyecanında artık sona gelindi. Aylardır süren propanda döneminin ardından yeni başkanlar belli oluyor. Gözler ise hem İstanbul'a hem de en önemli ilçelerinden biri olan Büyükçekmece'ye çevrildi. AK Parti Recep Erol'u aday gösterirken CHP Hasan Akgün'ü yeniden sahaya sürdü. Büyükçekmece seçim sonuçlarında son durum ne? Erol mu önde Akgün mü?

Canlı Büyükçekmece seçim sonuçları! Büyükçekmece'de Recep Erol mu yoksa Hasan Akgün mü kazanıyor?

Yerel seçim sonuçları tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul ve Büyükçekmece sonuçları ise seçmenler tarafından araştırılmaya başlandı. Büyükçekmece'de 2019'da kıyasıya bir yarış yaşanmış ve CHP'li Hasan Akgün az bir farkla belediye başkanı seçilmişti. 2024 seçimlerinde kim önde? Hasan Akgün mü Recep Erol mu?

Yayın yasağının sona ermesiyle beraber İstanbul ve Büyükçekmece için yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. 2019 seçimleri Büyükçekmece'de nefesleri kesmişti. Yarış CHP ve AK Parti arasında kıyasıya geçmişti. Zaferi CHP'nin adayı Hasan Akgün az bir farkla kazanmıştı. AK Parti bu seçimde Büyükçekmece'de ipi göğüslemek için Recep Erol'u aday gösterdi.

Büyükçekmece seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

CHP ADAYI HASAN AKGÜN KİMDİR?

Trabzon’un Araklı ilçesinde doğdu.İlköğrenimine Adapazarı Kaynarca’da başlayıp Florya Şenlikköy Ortaokulunda tamamladı.1974 yılında, Yeşilköy 50.Yıl Lisesini bitirdi.Her iki okulun da ilk mezunlarındandır.

İlk Belediyecilik hayatına 1975 yılının ilk günlerinde Sefaköy Belediyesinde başlayan Hasan Akgün, yüksek öğrenimini çalışma hayatı ile birlikte yürüttü. 1978 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

hasan akgün

1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün “Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi” konulu bir çok eğitim programına katılarak bu alanda kapsamlı araştırmalar yaptı. 1989-1993 yılları arasında; Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa’da yerel yönetimlerin yapılarını inceledi ve bu yönetimlerin Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırmasını yaparak geniş çaplı bir çalışma ortaya koydu. 1992 yılında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde “Belediyelerin Evrensel Gelişimi ve Bütçelerinin Analizi” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünde doktora eğitimine başlayan AKGÜN, doktora çalışması sırasında, özellikle Fransa’nın güney sahilleri ile İspanya’nın Barselona şehri kıyı planlaması çalışmalarını ve arazi kullanımını inceledi ve bulgularını, Türkiye’deki uygulamalarla kıyasladı.

1996 yılında, “Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece” konulu doktora tezini bitirdi ve ‘Doktor’ ünvanı almaya hak kazandı.

Hasan Akgün, evli ve 4 çocuk babasıdır.İngilizce bilmektedir.

BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AK PARTİ ADAYI RECEP EROL KİMDİR?

12 Kasım 1968’de Büyükçekmece İstanbul’da doğdu.

Öğrenimini Büyükçekmece Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi’nde yaptı. Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi (Psikoloji Bölümü) ‘nde halen yüksek öğrenime devam etmektedir.

1989 yılında Serbest Muhasebecilik meslek dalına giriş yaptıktan sonra Mali Müşavir olarak mesleğini sürdürmekte ve aktif olarak B. Çekmece ’ de Mali Müşavirlik mesleğini 30 yıldır devam ettirmektedir. İş hayatındaki titizliği ve güvenirliliğiyle öne çıkan Recep EROL, aynı anda sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve üyelik yaparak hizmetlerinin sınırlarını genişletti. 2001-2013 yılları arasında Büyükçekmece Ziraat Odası Başkanlığı görevi ile uzman olduğu dalda yerel gelişime ön ayak oldu.

RECEP EROL

Büyükçekmece Spor Kulübü, Güzelce Spor Kulübü, Trakya Rumeliler Derneği, Kızılay Derneği Kurucu Yön. Krl.,İstanbul Bal Üreticileri Birliği Bşk. Yrd. gibi sivil toplum kuruluşlarındaki başarılı çalışmalarını siyasi alana taşıyarak hizmetlerinin büyümesini ve geniş kitlelere ulaşmasını vizyon edindi.

Mensubu olduğu siyasi hareketin içinde etkin olarak rol oynayan Recep EROL,2004-2009 yılları arasında B. Çekmece Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2004-2007 Ak parti B. Çekmece İlçe Yönetim Kurulu, 2007-2008 Ak Parti B.Çekmece İlçe Başkan Yardımcılığı, 2008-2009-2010 Ak Parti B.Çekmece İlçe Başkanlığı yaptı. 2014-2019 İBB ve TBB (Türkiye Belediyeciler Birliği) üyesi olarak görev yaptı. Görevi süresince bölgesinde yapılan seçimlerdeki başarılı çalışmaları takdir kazandı.

İstanbul Ünv. Yerel Yöneticilik Akademisi’nde eğitim aldı. Eğiticinin Eğitimi, Bilinçaltı Sembol Dili Eğitmenliği , Hipnoterapi ve Hipnoz Eğitmenliği , Tasavvuf ile Nlp Eğitmenliği, Eft Teknikleri Eğitmenliği, Regresyon Terapisi Eğitmenliği gibi konularda uzmanlık alan AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Adayı Recep EROL evli ve iki çocuk babasıdır.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şişli Belediye Başkanı Keskin ifade verdi!Şişli Belediye Başkanı Keskin ifade verdi!
Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası olay olduTürk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası olay oldu
Güngören seçim sonuçları canlı!Güngören seçim sonuçları canlı!
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Hasan Akgün Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da güpegündüz dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 7 kez bıçakladı: Ölmesi için başında bekledi

İstanbul'da güpegündüz dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 7 kez bıçakladı: Ölmesi için başında bekledi

Ödemeler bugün başlıyor: Çoğu emekli bilmiyor! Çift promosyon hakkınız olabilir!

Ödemeler bugün başlıyor: Çoğu emekli bilmiyor! Çift promosyon hakkınız olabilir!

Cam silen genç günlük kazancını açıkladı

Cam silen genç günlük kazancını açıkladı

Canlı yayında açıkladı: Her anket bir öncekinden daha iyi!

Canlı yayında açıkladı: Her anket bir öncekinden daha iyi!

Onun için yolları aşıyor! Yaş farkı gündemde

Onun için yolları aşıyor! Yaş farkı gündemde

Geceleri nüfusu on binleri geçiyor, seçmen sayısı ise şaşkına çeviriyor

Geceleri nüfusu on binleri geçiyor, seçmen sayısı ise şaşkına çeviriyor

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.