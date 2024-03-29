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  4. Canlı Çankırı seçim sonuçları! Çankırı'daki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Hüseyin Filiz mi, CHP adayı İlhan Tekin mi, MHP adayı İsmail Hakkı Esen mi kazanacak?

Canlı Çankırı seçim sonuçları! Çankırı'daki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Hüseyin Filiz mi, CHP adayı İlhan Tekin mi, MHP adayı İsmail Hakkı Esen mi kazanacak?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 15:22
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Yerel seçim heyecanı dorukta, Türkiye nefesini tutmuş durumda! Bazı illerin seçim sonuçları merakla bekleniyor. Bunların arasında İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirler; Bolu, Çanakkale, Çankırı gibi iller var. Sandıktan çıkacak sonuçlar Çankırı'daki vatandaşlar tarafından da merak konusu. Çankırı'daki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Hüseyin Filiz mi, CHP adayı İlhan Tekin mi yoksa mevcut belediye başkanı ve MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen mi kazanacak?

Canlı Çankırı seçim sonuçları! Çankırı'daki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Hüseyin Filiz mi, CHP adayı İlhan Tekin mi, MHP adayı İsmail Hakkı Esen mi kazanacak?

Yerel seçim heyecanı başladı! Bazı il ve ilçelerin seçim sonuçları merakla bekleniyor. Bu illerden biri de Çankırı. Çankırı'daki vatandaşlar Çankırı seçim sonuçlarını merakla bekliyor. Çankırı seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları, anlık tabloları Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

AK PARTİ'NİN ADAYI HÜSEYİN FİLİZ

hüseyin filiz

24, 25. ve 26. dönemlerde AK Parti Çankırı Milletvekili olarak görev yapan Filiz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti tarafından Çankırı Belediye Başkan Adayı gösterildi.

CHP'NİN ADAYI İLHAN TEKİN

ilhan tekin

CHP ise 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Çankırı Belediye Başkan Adayı olarak İlhan Tekin'i aday gösterdi.

MHP'NİN ADAYI MEVCUT BAŞKAN İSMAİL HAKKI ESEN

İsmail Hakkı Esen

1970 yılında Çankırı’da doğan İsmail Hakkı Esen, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP’den Çankırı ili Belediye Başkan adayı olarak gösterildi ve Çankırı Belediye Başkanlığına seçildi. Mevcut belediye başkanı İsmail Hakkı Esen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de tekrar MHP'den Çankırı Belediye Başkan adayı oldu.

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Yerel Seçim 2024


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