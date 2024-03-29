Canlı Giresun seçim sonuçları! Giresun yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Aytekin Şenlikoğlu mu, CHP adayı Fuat Köse mi?

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Aytekin Şenlikoğlu’nun belediye başkanlığını yaptığı kentte AK Parti yine aynı isimle yarışa girmeyi tercih etti. Giresun’da 2024 yerel seçim sonuçları için büyük bir heyecan yaşanacak. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti yeniden Aytekin Şenlikoğlu seçimi kazanmaya çalışacak. CHP ise yarışa Fuat Köse ile girdi. İYİ Parti’nin de Giresun’daki adayı ise Harun Cici oldu.

GİRESUN’DA SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK Parti Giresun’da 2019 yerel seçimleri yüzde 48,84 oy alarak çok az bir farkla kazanmıştı. CHP ise Giresun’da 2019 seçimlerinde ikinci parti ise CHP olmuştu. CHP, 2019 seçimlerinde yüzde 48,39 oy almıştı. AK Parti ile CHP arasında sadece 280 oy farkı vardı. AK Parti 2024 yerel seçimlerinde de yine yarışa Aytekin Şenlikoğlu ile girecek ancak bu kez yarışta CHP’nin adayı Fuat Köse oldu.

Giresun’da İYİ Parti’nin adayı Hüseyin Cici, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Mesut Aydın, Zafer Partisi’nin adayı ise Bedrettin Özdemir.







