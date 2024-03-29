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CANLI İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! Geri sayım başladı, İstanbul seçim sonuçları ne olacak? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

29.03.2024 16:23
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İstanbul seçim sonuçları... Mayıs ayından sonra bir kez daha sandık başına gidiyoruz. Pazar günkü yerel seçim için artık saatler kaldı. En çok merak edilen şehirlerin başında şüphesiz İstanbul geliyor! İstanbul'da yarışın Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Canlı İstanbul seçim sonuçlarını Mynet'ten anlık olarak takip edebileceksiniz.

CANLI İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! Geri sayım başladı, İstanbul seçim sonuçları ne olacak? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

Türkiye, Pazar günü bir kez daha sandığa gidecek! Türkiye genelinin dışında en çok sonucu merak edilen şehir ise İstanbul. İstanbul seçim sonuçları öncesinde anketler de açıklanmaya devam ediyor. Bazı anketlerde mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önde bazı anketlerde ise Cumhur İttifakı Murat Kurum önde.

İstanbul seçim sonuçları için geri sayım başladı. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum haricinde İYİ Parti'de Buğra Kavuncu, DEM Parti'de Meral Danış, Yeniden Refah'ta Mehmet Altınöz, Zafer Partisi'nde ise Azmi Karamahmutoğlu aday oldu.

EKREM İMAMOĞLU, 2019'DA BİNALİ YILDIRIM'I YENMİŞTİ

Mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'da tekrarlanan seçimler sonucunda mazbatasını almış ve uzun süreli AK Parti - İstanbul hakimiyetini sona erdirmişti. Ekrem İmamoğlu'nun karşısında ise Murat Kurum var.

basbasas

AK PARTİ VE MHP'NİN ADAYI MURAT KURUM

Bir önceki kabinede bakanlık görevi yapmış olan Murat Kurum, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak açıklandı. Murat Kurum da rakipleri gibi çalışmalarını son güne kadar sürdürdü. İstanbul seçim sonuçları herkes tarafından büyük bir merakla takip edilecek.

İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları, anlık tabloları Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.


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