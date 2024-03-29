CANLI İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! Geri sayım başladı, İstanbul seçim sonuçları ne olacak? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

Türkiye, Pazar günü bir kez daha sandığa gidecek! Türkiye genelinin dışında en çok sonucu merak edilen şehir ise İstanbul. İstanbul seçim sonuçları öncesinde anketler de açıklanmaya devam ediyor. Bazı anketlerde mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önde bazı anketlerde ise Cumhur İttifakı Murat Kurum önde.

İstanbul seçim sonuçları için geri sayım başladı. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum haricinde İYİ Parti'de Buğra Kavuncu, DEM Parti'de Meral Danış, Yeniden Refah'ta Mehmet Altınöz, Zafer Partisi'nde ise Azmi Karamahmutoğlu aday oldu.

EKREM İMAMOĞLU, 2019'DA BİNALİ YILDIRIM'I YENMİŞTİ

Mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'da tekrarlanan seçimler sonucunda mazbatasını almış ve uzun süreli AK Parti - İstanbul hakimiyetini sona erdirmişti. Ekrem İmamoğlu'nun karşısında ise Murat Kurum var.

AK PARTİ VE MHP'NİN ADAYI MURAT KURUM

Bir önceki kabinede bakanlık görevi yapmış olan Murat Kurum, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak açıklandı. Murat Kurum da rakipleri gibi çalışmalarını son güne kadar sürdürdü. İstanbul seçim sonuçları herkes tarafından büyük bir merakla takip edilecek.

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