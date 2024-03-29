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  4. Canlı Kastamonu seçim sonuçları! Kastamonu seçim sonuçlarında CHP adayı Hasan Baltacı mı, MHP adayı Yüksel Aydın mı, İYİ Parti adayı Kadir Yalçın mı kazandı?

Canlı Kastamonu seçim sonuçları! Kastamonu seçim sonuçlarında CHP adayı Hasan Baltacı mı, MHP adayı Yüksel Aydın mı, İYİ Parti adayı Kadir Yalçın mı kazandı?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.03.2024 14:22
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Kastamonu seçim sonuçları merakla bekleniyor. 31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye sandık başına gidecek. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar önceden belirlenen okul ve ilgili numaralı sandığa giderek oylarını kullanabilecekler. Kastamonu seçim sonuçları sonucu merakla beklenen yerler arasında yer alıyor. Peki, Kastamonu seçim sonuçlarında CHP adayı Hasan Baltacı mı, MHP adayı Yüksel Aydın mı, İYİ Parti adayı Kadir Yalçın mı kazandı? İşte detaylı bilgiler...

Canlı Kastamonu seçim sonuçları! Kastamonu seçim sonuçlarında CHP adayı Hasan Baltacı mı, MHP adayı Yüksel Aydın mı, İYİ Parti adayı Kadir Yalçın mı kazandı?

Kastamonu yerel seçim sonuçları ve oy oranlarına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Partiler seçim öncesi adaylarını belirledi ve çalışmalarını artık tamamladı. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Kars seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesiyle beraber tüm il ve ilçe adaylarının oy oranları yayımlanacak. İşte 31 Mart Kastamonu seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

KASTAMONU SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE OLACAK!

Yayın yasağının sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Kastamonu'da 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu galibiyetle ayrılmıştı.

CHP'NİN ADAYI HASAN BALTACI KİMDİR?

Hasan Baltacı

Hasan Baltacı 1978 yılında Boyabat'ta doğdu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi bölümünü bitirerek yükseköğrenimini tamamladı. 2018 ve 2023 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu milletvekili olarak seçildi. Baltacı, 27. ve 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilidir. 31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimlerinde CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı oldu.

MHP'NİN ADAYI YÜKSEL AYDIN KİMDİR?

Yüksel Aydın

1968 yılında Kastamonu’da doğan Yüksel Aydın; ilk, orta ve lise öğrenimini Kastamonu’da tamamladı. 1987 yılında o dönemki adıyla Bizim Ocak Devrekani İlçe Başkanlığını yapan Aydın, 1989 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi’nin kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1993-1999 yılları arasında MHP Devrekani İlçe Başkanlığı görevini yürüten Aydın, çalışma hayatı sebebiyle 1999-2014 yılları arasında İstanbul’da yaşadı. 31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimlerinde MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı oldu.

İYİ PARTİ'NİN ADAYI KADİR YALÇIN

KADİR YALÇIN

İYİ Parti Kastamonu İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kastamonu Belediye Başkan Adayını Ziraat Mühendisi Kadir Yalçın olarak açıkladı.

Yerel Seçim 2024


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