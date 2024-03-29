Canlı Kocaeli seçim sonuçları! Kocaeli seçim sonuçlarında AK Parti adayı Tahir Büyükakın mı, CHP adayı Atasoy Bilgin mi, İYİ Parti adayı Gençay Yıldıztekin mi kazanacak?

Kocaeli yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak edildi. Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek ve oylarını kullanacak. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Kocaeli seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesiyle beraber tüm il ve ilçe adaylarının oy oranları yayımlanacak. İşte 2024 Kocaeli seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE OLACAK!

Yayın yasağının sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Kocaeli'de 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti adayı Tahir Büyükakın galibiyetle ayrılmış ve Belediye Başkanı olmuştu.

AK PARTİ'NİN ADAYI TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?

1969 yılında Kocaeli’nin Derince ilçesinde dünyaya geldi. Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi, İzmit Endüstri Meslek Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu.

1993 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1995 ve 2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi´nde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı.

2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. ‘Makro iktisat’ bilim alanındaki çalışmaları ile 2013 yılında doçent unvanını aldı. Ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırladı.

2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde danışman olarak görev aldı. Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırladı. 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı, 2014 yılında Genel Sekreter olarak görev aldı. 2017 yılının haziran ayında Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile atandığı Bilecik Valiliği'ni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına kadar sürdürdü. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

CHP'NİN ADAYI ATASOY BİLGİN KİMDİR?

Atasoy Bilgin, 1974 yılında Kırşehir'de doğmuş ve köken olarak Artvinlidir. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 2000 yılında Makina Mühendisliği alanında mezun olmuştur. Siyasi kariyerine 2000 yılında CHP Kocaeli Derince ilçesinde adım atmıştır. İlk olarak 2000-2002 yılları arasında mahalle temsilciliği yapmış, ardından 2002-2004 yılları arasında Derince ilçe yönetiminde İlçe Eğitim Sekreteri olarak görev almıştır. 2004-2010 yılları arasında ise Derince İlçe Başkanlığı görevini iki dönem üstlenmiştir. Ayrıca, 31, 32 ve 38. Dönem CHP Kurultay Delegesi olarak görev yapmıştır. 2022 yılında Derince İlçe Başkanlığına seçilmiş ve 2024 Aralık ayında Belediye Başkan Aday Adaylığı için ilçe başkanlığı görevinden istifa etmiştir.

Atasoy Bilgin, TMMOB Makina Mühendisleri Odası üyesidir ve 2022-2024 döneminde MMO Genel Kurul Delegeliği görevini üstlenmektedir. Ayrıca, yurtdışında çalışan işçilerin özlük haklarının korunmasıyla ilgili İnşaat-Sen sendikasında kanun teklifi hazırlanması konusunda komisyonlarda çalışmıştır. Şu anda halen İnşaat-Sen Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca, İnşaat-Sen tarafından örgütlenen ve 2 yıl süren Kayı inşaat işçileri direnişinin örgütlenme sekreteri olarak görev yapmıştır. Atasoy Bilgin evlidir ve 1 çocuk babasıdır.





