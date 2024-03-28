Canlı Sultangazi seçim sonuçları! Sultangazi'de yerel seçimi Abdurrahman Dursun mu Ferhat Epözdemir mi kazanıyor?

Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Pazar günü yapılacak seçim günü Sultangazi'deki vatandaşlar da Sultangazi seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Sultangazi seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.

Sultangazi’de Abdurrahman Dursun ve Ferhat Epözdemir’in isimleri önde, seçimin bu ikili arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde Abdurrahman Dursun, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Sultangazi seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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