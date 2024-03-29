Canlı Tokat seçim sonuçları! Tokat'taki seçim sonuçlarında AK Parti'nin adayı Eyüp Eroğlu mu yoksa CHP'nin adayı Murat Yazıcı mı kazanacak?

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından 10 ay sonra yeniden sandık başında. Seçmenler bu kez belediye başkanlarını seçecek. İllerde kıyasıya seçim yarışları devam ederken Tokat'ta belediye başkanlığı koltuğuna kim oturacak?

Tokatta seçimlerin AK Parti ve CHP adayları arasında geçeceği tahmin edilirken yarışı AK Parti'nin adayı mevcut Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu mu yoksa CHP'nin adayı Murat Yazıcı mı kazanacak?

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AK PARTİ'NİN ADAYI EYÜP EROĞLU

1977 yılında Tokat’ta doğan Eyüp Eroğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamladı.

Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü.

2010 yılında Tokat AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Tokat Belediye Başkanı seçildi.

CHP'NİN ADAYI MURAT YAZICI

1979'da Tokat'ta dünyaya gelen Murat Yazıcı Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde mezun oldu.

Siyasete CHP'de başlayan Yazıcı 2015-2023 yılları arasında çeşitli dönemlerde CHP İl yönetim kurulunda Bilişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve İl Başkan Vekilliği görevlerini yaptı.

2020-2022 yılları arasında Tokat Ticaret Sanayi Odası Meslek Komisyonunda görev yaptı. 2019-2021 yılları arasında 7 Mart Tokat Artvinliler Derneği Yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2010 yılından beri Makine Mühendisleri Odası Tokat Şube Yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyor.

2023 Ocak ayında CHP Tokat İl Başkanı seçildi.

Tokat'ta MHP adına Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İyi Parti adına Hakan Karagöllü yarışacak.







