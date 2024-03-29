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Canlı Tokat seçim sonuçları! Tokat'taki seçim sonuçlarında AK Parti'nin adayı Eyüp Eroğlu mu yoksa CHP'nin adayı Murat Yazıcı mı kazanacak?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.03.2024 13:10
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Seçime sayılı günler kala seçmenlerin heyecanı da dorukta. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin dışında Anadolu'daki belediyelerde son durum merak ediliyor. Tokat'ta seçim yarışının AK Parti'nin adayı Eyüp Eroğlu ve CHP'nin adayı Murat Yazıcı arasında geçmesi beklenirken seçmenlerin tercihi ne olacak?

Canlı Tokat seçim sonuçları! Tokat'taki seçim sonuçlarında AK Parti'nin adayı Eyüp Eroğlu mu yoksa CHP'nin adayı Murat Yazıcı mı kazanacak?

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından 10 ay sonra yeniden sandık başında. Seçmenler bu kez belediye başkanlarını seçecek. İllerde kıyasıya seçim yarışları devam ederken Tokat'ta belediye başkanlığı koltuğuna kim oturacak?

Tokatta seçimlerin AK Parti ve CHP adayları arasında geçeceği tahmin edilirken yarışı AK Parti'nin adayı mevcut Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu mu yoksa CHP'nin adayı Murat Yazıcı mı kazanacak?

TOKAT SEÇİM SONUÇLARINI MYNETTEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK PARTİ'NİN ADAYI EYÜP EROĞLU

1977 yılında Tokat’ta doğan Eyüp Eroğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamladı.

Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü.

2010 yılında Tokat AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Tokat Belediye Başkanı seçildi.

eyüperoğlu

CHP'NİN ADAYI MURAT YAZICI

1979'da Tokat'ta dünyaya gelen Murat Yazıcı Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde mezun oldu.

Siyasete CHP'de başlayan Yazıcı 2015-2023 yılları arasında çeşitli dönemlerde CHP İl yönetim kurulunda Bilişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve İl Başkan Vekilliği görevlerini yaptı.

2020-2022 yılları arasında Tokat Ticaret Sanayi Odası Meslek Komisyonunda görev yaptı. 2019-2021 yılları arasında 7 Mart Tokat Artvinliler Derneği Yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2010 yılından beri Makine Mühendisleri Odası Tokat Şube Yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyor.

2023 Ocak ayında CHP Tokat İl Başkanı seçildi.

muratyazıcı

Tokat'ta MHP adına Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İyi Parti adına Hakan Karagöllü yarışacak.

Yerel Seçim 2024


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