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Canlı Ümraniye seçim sonuçları! İstanbul'da Ümraniye seçim sonuçları ne olacak? Aykut Erdoğdu mu İsmet Yıldırım mı kazanacak?

28.03.2024 11:23
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Türkiye nefesini tuttu, İstanbul'daki seçim sonuçlarını bekliyor. İstanbul haricinde Anadolu Yakası'nın önemli ilçelerinden Ümraniye seçim sonuçları da takip ediliyor. AK Parti'nin adayı mevcut belediye başkanı İsmet Yıldırım, CHP'nin adayı ise partide daha önce görevlerde bulunmuş Aykut Erdoğdu.

Canlı Ümraniye seçim sonuçları! İstanbul'da Ümraniye seçim sonuçları ne olacak? Aykut Erdoğdu mu İsmet Yıldırım mı kazanacak?

Ümraniye'deki yerel seçimin AK Parti adayı İsmet Yıldırım, CHP adayı Aykut Erdoğdu, İYİ Parti adayı Serkan Yalçın arasında geçmesi bekleniyor. Yeniden Refah Partisi'nin adayı ise Orçun Şekercioğlu. 2019'daki yerel seçimlerde Ümraniye'yi AK Parti kazanmıştı. Ümraniye seçim sonuçları canlı olarak Mynet'te olacak.

Seçim günü yayın yasakları sona erir ermez yerel seçim sonuçları, Ümraniye seçim sonuçlarını Mynet üzerinden canlı olarak takip edebileceksiniz. 2019'daki seçimlerde AK Parti, Ümraniye'de %54.57 oranında oy almıştı. CHP ise Ümraniye'de 2019 yılında %37.51 oranında oy almıştı.

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Yerel Seçim 2024


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