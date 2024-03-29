Canlı Uşak'ta seçim sonuçları! Uşak'taki seçim sonuçlarında AK Parti'nin adayı Mehmet Çakın mı CHP'nin adayı Özkan Yalım mı önde?

Yerel seçimlere artık çok kısa süre kaldı. 3 büyükşehrin yanı sıra diğer illerdeki belediye seçim sonuçları da ilgiyle takip ediliyor. Adaylar çalışmalarıyla pazar gününe kadar seçmenlerin oyunu kazanmak için mücadele ederken Uşak Belediye Başkanlığı koltuğunu kazanan isim de belli olacak.

AK Parti mevcut Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı yeniden aday gösterirken CHP'nin tercihi ise 27. dönem milletvekilliği yapan Özkan Yalım oldu. Baş baş mücadelenin sonucu pazar günü sandık sonuçları belirleyecek.

UŞAK'TA SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ



AK PARTİ'NİN ADAYI MEHMET ÇAKIN

Mehmet Çakın, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Siyasi hayatına 2001 yılında AK Parti'de İstanbul İl Gençlik Kolları'nda kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başlayan Çakın, 2017 yılında AK Parti Uşak İl Başkanı olarak görevlendirildi.

Çakın, 2019 yerel seçimlerinde Uşak Belediye Başkanı seçildi.

CHP'NİN ADAYI ÖZKAN YALIM

1969 yılında Uşak'ta dünyaya gelen Özkan Yalım 25-26 ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak Meclis'te görev aldı.

25, 26 ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Uşak milletvekili olarak seçilen Yalım şimdi ise yerel seçimlerde belediye başkanı adayı oldu.









