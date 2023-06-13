Stüdyodakiler şaşkına döndü! Canlı yayında Mete Yarar kılıç çekti: 'Birçok kişi ilk defa duydu'

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'ın canlı yayında Yatağan Kılıcı ile anlattıkları dikkat çekti. Yaptıkları programın Yatağan'daki herkesi mutlu ettiğini ifade eden Yarar, "Türkiye'de kılıç deyince akla gelen yer burası ama birçok kişi ilk defa o gün duydu. Damascus çeliği bu işin en zor çeliği. Onlarca çeliğin karışımından binlerce defa dövülerek yapılan bir kılıç" dedi.

İşte Yarar'ın açıklamasından satır başları:

"YATAĞAN'DAKİ HERKES ÇOK MUTLU OLMUŞ"

"İsmail Dükel ve Abdulkadir Selvi ile geçtiğimiz gün programdaydık. İkisi de konuşurken şu arkamdaki Yatağan Kılıcıyla ilgili bir konuşma yapmıştık. O program Yatağan'daki herkes çok mutlu etmiş. O gün programda olan herkese Şam çeliğinden dövme ile yapılan bir kılıç gönderdiler. Dükel ve Selvi'ye bu kılıçtan bir tane geliyor.

"BİRÇOK KİŞİ İLK DEFA DUYDU"

Beni aradılar o gün ve çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Türkiye'de kılıç deyince akla gelen yer burası ama birçok kişi ilk defa o gün duydu. Sizlere benimkisinden daha değerlisi geliyor, o kılıçlar elle dövüldü. Damascus çeliği bu işin en zor çeliği. Onlarca çeliğin karışımından binlerce defa dövülerek yapılan bir kılıç. Size gelen kılıçların her ikisi de çok özel kılıçlar."

