Canlı yayında flaş Meral Akşener iddiası! 'Güçlü bir Bakan'dan duydum' diyerek açıkladı

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken siyaset kulisleri hareketlendi. Siyasi isimlerin transferleri son günlerde Ankara'yı hareketlendirirken, özellikle İYİ Parti yeni katılan isimlerle dikkat çekiyor. FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında gündeme ilişkin yorumlar yapan gazeteci Deniz Zeyrek de İYİ Parti ile ilgili son aldığı kulis haberini paylaştı.

Sözlerine "Çok sansasyonel gelebilir" diyerek başlayan Zeyrek, şöyle konuştu:

"Çok sansasyonel gelebilir ama bence Sayın Cumhurbaşkanı bile artık parlamenter sisteme geçişin yollarına bakıyordur. Bakanlardan da var. Açık açık şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, şuanda parlamenter sistem olsaydı biz iktidarda kalır mıyız derdinde olmazdık. Birinci partiyiz ve hala iktidar biz olurduk diye konuşuyorlar ve zaten başlarına ne geldiyse de Başkanlık sistemine geçildikten sonra geldi."

‘GÜÇLÜ BİR BAKAN’DAN DUYDUM’ DİYEREK AÇIKLADI: MERAL AKŞENER BAŞBAKAN OLACAK

"Meral Akşener'in Başbakan olacağını söyleyen Bakan var mı?" sorusuna Deniz Zeyrek şu cevabı verdi:

"Duydum ben. Bakan'ın ismini vermem. Bütün Bakanlar etkilidir ama güçlü bir Bakan olduğunu söyleyebilirim. Bunlar konuşuluyor."

Doğan Şentürk: Bizzat kendisinden mi duydun?

Deniz Zeyrek: Evet

Doğan Şentürk: Kulağın ile duydun?

Deniz Zeyrek: Evet

Doğan Şentürk: İlginç

