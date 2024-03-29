Canlı Zeytinburnu seçim sonuçları! Zeytinburnu’nda yerel seçimi Ömer Arısoy mu Onur Soytürk mü kazanıyor?

Türkiye'nin gündemi yerel seçim! Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Zeytinburnu'ndaki vatandaşlar da Zeytinburnu seçim sonuçları konusunda yoğun araştırmalara başladı. Zeytinburnu seçim sonuçları seçimin tamamlanmasıyla belli olacak.

Zeytinburnu'nda öne çıkan adaylar arasında AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy ve CHP’nin adayı Onur Soytürk bulunuyor. Yerel seçimin isimleri öne çıkan bu iki aday arasında geçmesi bekleniyor.

AK PARTİ'NİN ADAYI ÖMER ARISOY

AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde yarışı önde götürerek Zeytinburnu Belediye Başkanlığına seçilmişti. 31 Mart 2019 yerel seçiminde Zeytinburnu ilçesinin 5. Belediye Başkanı olarak seçilen Ömer Arısoy, Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesidir.

CHP'NİN ADAYI ONUR SOYTÜRK

Kasım 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İmar İnşaat A.Ş Genel Müdürlüğü’ne atanan Onur Soytürk 4 yıl boyunca bu görevi yürütmüş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için ise CHP’den Zeytinburnu Belediye Başkanı adayı olmuştur.

Zeytinburnu seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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