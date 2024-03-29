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Canlı Zeytinburnu seçim sonuçları! Zeytinburnu’nda yerel seçimi Ömer Arısoy mu Onur Soytürk mü kazanıyor?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 11:24
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Türkiye 2024 yerel seçiminde! Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin seçim sonuçları merak ediliyor. Büyükşehir seçim sonuçlarının yanı sıra ilçe seçim sonuçları da merak konusu. Özellikle de İstanbul'da seçim sonuçları merak edilen ilçelerden biri Zeytinburnu! Zeytinburnu seçim sonuçları araştırılıyor. Zeytinburnu'nda AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy mu yoksa CHP’nin adayı Onur Soytürk mü avantajlı? Zeytinburnu'ndaki vatandaşların gözü kulağı Zeytinburnu seçim sonuçlarında...

Canlı Zeytinburnu seçim sonuçları! Zeytinburnu’nda yerel seçimi Ömer Arısoy mu Onur Soytürk mü kazanıyor?

Türkiye'nin gündemi yerel seçim! Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Zeytinburnu'ndaki vatandaşlar da Zeytinburnu seçim sonuçları konusunda yoğun araştırmalara başladı. Zeytinburnu seçim sonuçları seçimin tamamlanmasıyla belli olacak.

Zeytinburnu'nda öne çıkan adaylar arasında AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy ve CHP’nin adayı Onur Soytürk bulunuyor. Yerel seçimin isimleri öne çıkan bu iki aday arasında geçmesi bekleniyor.

AK PARTİ'NİN ADAYI ÖMER ARISOY

Ömer Arısoy

AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde yarışı önde götürerek Zeytinburnu Belediye Başkanlığına seçilmişti. 31 Mart 2019 yerel seçiminde Zeytinburnu ilçesinin 5. Belediye Başkanı olarak seçilen Ömer Arısoy, Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesidir.

CHP'NİN ADAYI ONUR SOYTÜRK

ONUR SOYTÜRK

Kasım 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İmar İnşaat A.Ş Genel Müdürlüğü’ne atanan Onur Soytürk 4 yıl boyunca bu görevi yürütmüş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için ise CHP’den Zeytinburnu Belediye Başkanı adayı olmuştur.

Zeytinburnu seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

ZEYTİNBURNU SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Yerel Seçim 2024


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Yerel seçim Zeytinburnu Seçim 2024
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