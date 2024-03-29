Canlı Zonguldak seçim sonuçları! Zonguldak yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Ömer Selim Alan mı, CHP adayı Tahsin Erdem mi?

Tüm Türkiye'de bir kez daha seçim heyecanı yaşanıyor. 14 Mayıs seçimlerinin ardından bir kez daha sandık başına gidiyor. Seçim öncesi Zonguldak seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Zonguldak'ta AK Parti’nin adayı Ömer Selim Alan mı, CHP adayı Tahsin Erdem mi kazanacak? Zonguldak seçim sonuçları hakkındaki tüm detayları Mynet'te bulabileceksiniz.

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları, Zonguldak seçim sonuçları Mynet'te olacak. 2019'daki seçimlerde AK Parti yüzde 44,52, CHP yüzde 39,18, MHP yüzde 15,08 oy almıştı.

ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

İYİ Parti'nin adayı Kaya Adanır, Yeniden Refah'ın adayı Kenan Zeren, Zafer Partisi'nin adayı Nilgün Sadıkoğlu Danışman...





