Çanta taşıyan kadınların dikkatine! Bu malzemeler her çantada yer almalı...

Acil durumlara her an hazırlıklı olmak için her kadının çantasında kesinlikle bulundurması gereken eşyaları aşağıdaki yazımızda derledik.

ISLAK MENDİL

Temizlik ve hijyen sadece kadınlar için değil, herkes için önemlidir. Özellikle yemeklerden önce ve sonra, hapşırma ve öksürme sırasında, para ile temasa geçtiğiniz durumlarda ve toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra ellerimiz kirlenebilir. Bu durumdan kısa süreli de olsa kurtulmak için çantanızda ıslak mendil bulundurmanız çok önemli.

TOKA

Saçlar gün içerisinde harika görünse de bazen bunaltabiliyor. Bu yüzden lastik ya da tel tokalar sizin o günkü kurtarıcınız olacaklar!

MAKYAJ MALZEMELERİ

Evden hızlıca çıkmış olabilirsiniz ya da nemden dolayı makyajınız akmış olabilir. Kendinizi solgun mu hissediyorsunuz? Güzel gözükmek için minimum makyaj malzemelerine ihtiyacınız var. Çantanızda parlatıcı, ruj, rimel, allık ve güneş kremi gibi malzemeler bulundurmanız yeterli olacaktır.

PED

Hiç beklemediğiniz bir anda riskli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Telaşla etraftaki insanlardan rica etmek yerine çantanızda birkaç tane ped bulundurmak en iyisidir. Birinin yanınızda pedinizin olup olmadığını sorduğunda her zaman ''evet'' diyebilen tek kişi olmak da güzeldir.