Çanta taşıyan kadınların dikkatine! Bu malzemeler her çantada yer almalı...

Acil durumlara her an hazırlıklı olmak için her kadının çantasında kesinlikle bulundurması gereken eşyaları aşağıdaki yazımızda derledik.
Temizlik ve hijyen sadece kadınlar için değil, herkes için önemlidir. Özellikle yemeklerden önce ve sonra, hapşırma ve öksürme sırasında, para ile temasa geçtiğiniz durumlarda ve toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra ellerimiz kirlenebilir. Bu durumdan kısa süreli de olsa kurtulmak için çantanızda ıslak mendil bulundurmanız çok önemli.
Saçlar gün içerisinde harika görünse de bazen bunaltabiliyor. Bu yüzden lastik ya da tel tokalar sizin o günkü kurtarıcınız olacaklar!
Evden hızlıca çıkmış olabilirsiniz ya da nemden dolayı makyajınız akmış olabilir. Kendinizi solgun mu hissediyorsunuz? Güzel gözükmek için minimum makyaj malzemelerine ihtiyacınız var. Çantanızda parlatıcı, ruj, rimel, allık ve güneş kremi gibi malzemeler bulundurmanız yeterli olacaktır.
Hiç beklemediğiniz bir anda riskli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Telaşla etraftaki insanlardan rica etmek yerine çantanızda birkaç tane ped bulundurmak en iyisidir. Birinin yanınızda pedinizin olup olmadığını sorduğunda her zaman ''evet'' diyebilen tek kişi olmak da güzeldir.
Kadınlar yoğun tempodan ve onun getirdiği rahatsızlıklardan daha fazla etkilenirler. Böyle durumlara karşı yanınızda ağrı kesici bulundurmayı ihmal etmeyin.
Gün içerisinde kötü koktuğunuzu hissedebilir ya da kokunuzu tazelemek isteyebilirsiniz. Bu yüzden yanınızda parfüm taşımak sizin faydanıza olacaktır.
Banka ve kredi kartlarının yanında bunların işe yarayamayacağı acil durumları göz önünde bulundurarak yanınıza bir miktar nakit para almanızı öneririz.
Zaman zaman nefesiniz sizi rahatsız edebilir. Ferah bir nefese ihtiyacınız olduğunda naneli şeker sizin destekçiniz olacaktır.
Kendinizi sık sık kontrol etmek istiyor olabilirsiniz. Bulunduğunuz yerin tuvaletine gitmek ya da aynalı camlardan kendinize bakmaya çalışmak yerine yanınızda minik bir ayna bulundurmak sizin için daha pratik olacaktır.
Bir kaza durumunda ya da konuşamayacak bir halde olduğunuzda çevredeki insanların size yardım edebilmesi için acil bir durumda ulaşılması gereken kişilerin numaralarının yazılı olduğu bir kağıt olması çok önemli.
Telefonların onlara en çok ihtiyacımız olduğu zamanlarda şarjının bitmesi olağandır. Bu yüzden bir şarj cihazını daima çantanızda bulundurun.
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