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Çantasından çıkan not yürekleri dağladı! 'Bazen kanatlanıp...' Genç kız 17 yaşında hayatını kaybetti

28.10.2023 09:23 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Hassa ilçesinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç kızın çantasından çıkan; ‘Bazen kanatlanıp gitmek ister insan ama olduğu yere takılıp kalır öylece çaresizce bekler’ notu ailesinin ve yakınlarının yüreklerini dağladı. Genç kızın evlat acısı yaşayan babası, bu acının tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirtip anne ve babalara evlatlarını sağlık taramasından geçirmelerini tavsiye etti.

Çantasından çıkan not yürekleri dağladı! 'Bazen kanatlanıp...' Genç kız 17 yaşında hayatını kaybetti

Hatay’ın Hassa ilçesi Yolluklar Mahallesi’nde yaşayan 17 yaşındaki Hilal Bal, geçtiğimiz günlerde baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle ailesi tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hassa Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç kız, burada yapılan müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yaklaşık 5 gün boyunca yoğun bakımda kalan genç kız, hayata tutunamayarak vefat etti. Genç kız, ailesi tarafından köyünde bulunan mezarlığa defnedildi. Genç kızın okul çantasından; ‘Bazen kanatlanıp gitmek ister insan ama olduğu yere takılıp kalır öylece’ şeklinde not çıktı. Genç kızdan geriye kalan bu not, ailesinin ve yakınlarının yüreklerini dağladı.

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"DUYGULARIMIZ TARİF EDİLEMEZ TABİİ Kİ"

Baba Mehmet Bal, acısının tarif edilemeyecek şekilde büyük olduğunu ifade ederek “5 çocuğum var. Kızım 18 yaşına girecekti. Kızımın ismi Hilal’di. Lise 12. sınıf da son sınıf öğrencisiydi. Ben çalışıyordum, Karaman'daydım. Kızım baş ağrısı şikayetiyle ve mide bulantısı şikayetiyle kalkmış sabah okula hazırlanacakken. Baş ağrısı ve istifa şikayetiyle acile kaldırmışlar kızımı. Ve çekilen tomografisinde beyin tümörü olduğu saplanmış. Hassa Devlet Hastanesi'ne ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş. Orada 5 gün yoğun bakımda kalıp ondan sonra vefat etmiş. Duygularımız tarif edilemez tabii ki. Rabbim kimsenin başına vermesin. Evlat acısı zor. Biz ayakta kalmaya çalışıyoruz” dedi.

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"BU NOTU ÇANTASINDA BULDUK"

Anne ve babalara evlatlarını sağlık taramadan geçirmelerini tavsiye eden Bal, “Diğer insanlarımızın, vatandaşlarımızın bu konularda biraz daha dikkatli olmasını isterim. Çocuklarını taramadan geçirmesini tavsiye ederim. ‘Bazen kanatlanıp gitmek ister insan ama olduğu yere takılıp kalır öylece çaresizce bekler’ Bu notu çantasında bulduk” şeklinde konuştu. (İHA)

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