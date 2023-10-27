HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Çocuklarını yerde kanlar içerisinde görmüş' Dehşet evi! Öldürdüğü ağabeyiyle yan yana defnedildi

'Çocuklarını yerde kanlar içerisinde görmüş' Dehşet evi! Öldürdüğü ağabeyiyle yan yana defnedildi

27.10.2023 17:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da dün akşam bir evde aile vahşeti yaşanmıştı. Ahmet Yusuf Aksu, husumet yaşadığı ağabeyi Mehmet Kürşat Aksu'yu tabanca ile öldürdükten sonra intihar etmişti. Ahmet Yusuf Aksu, öldürdüğü ağabeyi ile yan yana defnedildi. Olayla ilgili konuşan apartman yöneticisi, olayın annenin fark etmesiyle duyulduğunu belirtirken "Çocuklarını yerde kanlar içerisinde görmüş. Küçük kardeş, ağabeyini vurmuş, sonra da banyoda intihar etmiş" ifadelerini kullandı.

'Çocuklarını yerde kanlar içerisinde görmüş' Dehşet evi! Öldürdüğü ağabeyiyle yan yana defnedildi

Olay, dün akşam Çankaya’daki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Yusuf Aksu ile husumetli olduğu ağabeyi Mehmet Kürşat Aksu tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Ahmet Yusuf Aksu, evdeki silahla ağabeyini vurduktan sonra aynı tabancayla intihar etti. Kısa bir süre sonra eve gelen annenin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitiren ağabey ile kardeş otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ AĞABEYİYLE YAN YANA DEFNEDİLDİ

Buradaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından cansız bedenleri teslim alınan Aksu kardeşler, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Cenazelerin, Karşıyaka Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildiği öğrenildi.

0bf61f22-e9d6-42e2-8876-84a1b8da3f69

"ÇOCUKLARINI YERDE KANLAR İÇERİSİNDE GÖRMÜŞ"

Olayla ilgili konuşan apartman yöneticisi İsmail Dinçal, "Güvenlikçimiz beni aradı ve gelmemi söyledi. Olayın olduğu bloğa çıktı. Olay, annenin fark edilmesiyle duyuldu. Çocuklarını yerde kanlar içerisinde görmüş. Küçük kardeş, ağabeyini vurmuş, sonra da banyoda intihar etmiş. Biz gittiğimizde de mutfakta üstü örtülü durumda yatıyordu ağabey. Babası da sonradan duyup geldi. Ekipler buradaydı geceye kadar. En son cenazeleri alıp götürdüler" ifadelerini kullandı.

1eb245e6-d0ef-4dc3-bd2c-05646589df92

"DUŞAKABİNİN KAPISI AÇIKTI! KANLAR İÇERİSİNDE YATIYORDU"

Bina çalışanı Fırat Karakurt ise, "Binadan bir görevli ile olayın olduğu eve gittik. Kapıyı kırdım, anne kırmamı söylemişti. Duşa kabinin kapısı açıktı. Yusuf kanlar içerisinde yatıyordu. Ekipler geldi, incelemeler yaptı. Kendi hallerinde insanlardı" dedi. (İHA)

3d13d48b-a274-4e92-8674-e04a6b817862

24f2bdaa-e766-491f-b4ca-593bc58b85a1

Balkondan evine girmek istedi, başına korkunç bir olay geldi! Balkondan evine girmek istedi, başına korkunç bir olay geldi!

Günün önemli manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"
Halı sahada kalp krizi geçirdi!Halı sahada kalp krizi geçirdi!
18 yaşındaki gencin vahşi cinayetindeki sır perdesi aralandı! 18 yaşındaki gencin vahşi cinayetindeki sır perdesi aralandı!
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Ankara

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.