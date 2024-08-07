Çareyi VPN'de bulanların da içi rahat değil: Instagram yasağı sonrası hem talep hem şikayet patlaması! "Yakında nefes almamıza da engel gelir"

Türkiye 5 günden uzun süredir Instagram'sız! Ülkemizde en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından birinin BTK kararıyla erişime engellenmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Hükümet ile Instagram-META yetkilileri iki kez görüştü ancak "Instagram yasağı ne zaman kalkacak?" sorusunun yanıtı şimdilik belirsizliğini koruyor. Kullanıcılar da bu duruma isyan etti. Şikayetvar platformuna gelen şikayetlerden birinde "Hassasiyetinizi belli ettiniz ama eksiklikten söz etmemişsiniz. Burada 85 milyonun özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterildi. Instagram'a giriş için çareyi VPN'de bulan kullanıcıların da içi rahat değil!

TÜRKİYE'DEN INSTAGRAM'A 'HASSASİYET' VURGUSU: NET OLARA BUNU BEKLİYORUZ

Dün Instagram yasağı ile ilgili son durumu değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmelerde ciddi aşama katedildiğini belirterek, gerekli hassasiyetlerin dikkate alınmasını beklediklerini dile getirmişti.

Uraloğlu "Kusura bakmayın, siz bizim ülkemizdeyseniz, bizim ülkemizde bu hizmeti veriyorsanız ve buradan geliriniz varsa o zaman bizim ülkemizin hassasiyetlerini de dikkate alacaksınız. Net olarak biz bunu bekliyoruz" diyerek 'hassasiyetler' vurgusu yapmıştı.

ŞİKAYETLER YÜZDE 162 ARTTI

Instagram yasağı hakkındaki görüşmeler devam ederken çözüm platformu Şikayetvar’a ulaşan kullanıcılar yasakla ilgili görüşlerini dile getirdi. Verilere göre kurumla ilgili şikayetler son bir haftada yüzde 162 arttı.

Instagram yasağıyla ilgili platforma gelen bazı şikayetler şöyle sıralandı:

“YAKINDA NEFES ALMAMIZA DA ENGEL GELİR”

“Ekonomi yerlerde, evden çıkıp sosyalleşemez, bir yere gidip nefes alamaz olduk. Tek sosyal bağlantımız olan Instagram'a da engel koydunuz. Artık yakında nefes almamıza da engel gelir.”

”85 MİLYONUN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLIYORSUNUZ”

“Neden Instagram sosyal medya erişimi kısıtlandı? ‘Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız.’ demişsiniz. Hassasiyetinizi belli ettiniz ama eksiklikten söz etmemişsiniz. Burada 85 milyonun özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz. Lütfen doğru düzgün açıklama yapın ya da hiçbir şeye kalkışmayın.”

“BU YAPTIĞINIZ BÜYÜK BİR HAK İHLALİDİR”

“Instagram erişimini kaldırın lütfen. İnsanların hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya hakkınız yok. Bu yaptığınız büyük bir hak ihlalidir. İnsanların özel ağına bu şekilde erişim kısıtlaması yapamazsınız. Yapmanız gereken, insanları tespit edip tek tek hesaplarına bloke koymak. Lakin tüm ülkeye erişimi kapatmak büyük bir hak ihlalidir.”

“INSTAGRAM’DAN SATIŞ YAPIYORDUM. ZARARIMI KİM KARŞILAYACAK?”

“Instagram’ı kapattınız. Ben oradan para kazanıyorum, satış yapıyorum. Bu milletin zararını nasıl karşılayacaksınız? Reklam vermiştim, param gitti. Benim zararımın hesabını kime, nasıl vereceksiniz? 2 kuruş para kazanıyoruz. Sizin sayenizde o da gitti. Mağdur ettiğiniz bu kadar insanın resmen parasına el koydunuz. Size zahmet bizim milletin zararını karşılayın.”

“MAĞDURİYET ÜSTÜNE MAĞDURİYET YAŞATIP DURUYORSUNUZ”

İnsanların stres attığı platforma nasıl erişim engeli koyabiliyorsunuz? Mağduriyet üstüne mağduriyet yaşatıp duruyorsunuz. Ona buna erişim engeli koyacağınıza altyapılarımıza destek çıkalım. Bu böyle olmaz, kesinlikle kabul etmiyorum, etmiyoruz.”

“SORUNUNUZU DERHAL INSTAGRAM YÖNETİCİLERİYLE HALLETMENİZ GEREKLİ”

“Belirttikleri olayla ve yaptıkları açıklamayla hiçbir alakası olmayan insanların Instagram'a girememe sebebi olan kuruma sesleniyorum. Belirttiğiniz durumun cefasını biz çekmek zorunda değiliz. Sorununuzu Instagram yöneticileriyle derhal halletmeniz gerekli. Bahsettiğiniz şeyler yüzünden biz neden Instagram’ı açamıyoruz? Erişim engeli kaldırılmalı bir an önce.”

“ÇOK ADALETSİZ İŞ YAPIYORSUNUZ”

“Instagram'a erişim engeli getirdiniz. Sebebi ne? Instagram mı tek sıkıntı? O kadar fotoğrafımız var, anılarımız var. Çok adaletsiz iş yapıyorsunuz. Instagram'ı geri istiyoruz. Yaptığınız ayıp. Biz tekrar Instagram'ı istiyoruz.”

VPN GÜVENLİ Mİ? BİRÇOK ŞİKAYET GELİYOR

Öte yandan getirilen erişim yasağı nedeniyle Instagram’a giriş yapamayan kullanıcılar çözümü VPN kullanmakta aradı. Artan talep VPN şikayetlerinin de yükselmesine neden oldu.

VPN’lerle ilgili gelen şikayet konuları ise şöyle sıralandı:

“VPN kullanımı sırasında ortaya çıkan güvenlik sorunları,

VPN bağlantısının sık sık kopması,

VPN hizmetinin yavaş olması,

VPN aboneliği ücretlerinin yüksekliği.”

VPN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

“Güvenilir VPN Hizmeti Seçimi: Kullanıcılar öncelikle güvenilir ve saygın VPN hizmetlerini tercih etmeli. Ücretsiz VPN'ler her ne kadar cazip gelse de güvenlik ve gizlilik açısından riskli olabilir.

Güvenlik Özellikleri: AES-256 şifreleme, otomatik kapatma anahtarı (kill switch), DNS sızıntı koruması ve sıkı bir kayıt tutmama politikası gibi özellikler, güvenliği artıran unsurlar arasında yer alıyor. Bu özellikler, kullanıcıların verilerini ve gizliliğini koruma konusunda kritik öneme sahip.

Hız ve Performans: VPN'in sağladığı hız ve performansı, internet deneyimini olumsuz etkileyebilir. Hız testleri ve kullanıcı yorumları, VPN hizmetinin performansı hakkında bilgi sağlayabilir.

Sunucu Ağı: VPN hizmetinin sunduğu sunucu ağı genişliği, kullanıcıların çeşitli coğrafi kısıtlamaları aşabilmesi için önemli bir yere sahip. Farklı ülkelerde bulunan çok sayıda sunucu, kullanıcıların çeşitli bölgelere erişimini kolaylaştırır.

Müşteri Desteği ve Kullanıcı Deneyimi: İyi bir müşteri destek hizmeti, olası sorunların hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olabilir. Kullanıcılar, VPN hizmetinin sunduğu müşteri destek seçeneklerini ve kullanıcı deneyimlerini araştırmalılar. Kullanıcı yorumları ve değerlendirmeler, hizmet kalitesi hakkında fikir verebilir.”

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır