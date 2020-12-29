Çarpıcı Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'li Girgin'den açıklama

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i cenazenin ertesi günü aradığını ve sadece baş sağlığı dilediğini söyledi.

'TEK BİR ARAMAM VAR'

İddiaları reddeden Girgin, "16 Temmuz'dan bu tarihe kadar olan HTS kayıtlarını çıkarıyoruz. Bütün aramaları paylaşacağız. Cenazenin ertesi günü baba Sıddık Gültekin ile yapılan tek bir aramam var. Bu görüşme kaydı da bir buçuk dakika. Orada da başsağlığı diledim. Başka da aramam yoktur." ifadelerini kullandı.

Sanığın ailesinden hiç bir kimseyle görüşmediğini belirten Girgin, "Bu konuyla ilgili danışmanlarımla yaptığım yazışmalar da hala elimde. Hangi saat aramışım? Ne demişim? Bana ne denmiş? Gerçek mutlaka ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Muğla'da bütün partilerin 7 milletvekili olduğunu belirten Girgin, şöyle devam etti:

"Hiçbir milletvekilimizin aileyi arayıp, böyle bir şey diyeceğine ben asla inanmam. Milletvekilliğini bir kenara bırakın, insan olan hiçbir kimse böyle bir şey yapmaz. Bunu yapmak cinayete ortak olmak demektir."

Şu anda iddialarda kendi isminin geçmediğini belirten Girgin, "Gündeme getirilen iddiada 'Muğla'dan CHP'li bir milletvekili' deniyor. Baş sağlığı dilemek için arayan tek vekil ben olduğum için kamuoyuna böyle bir açıklama yapma gereği duydum." dedi.