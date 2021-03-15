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Çarpıcı seçim anketi! Ekrem İmamoğlu sırasını Mansur Yavaş'a kaptırdı

15.03.2021 08:48 | Son Güncelleme:
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Çarpıcı seçim anketi! Ekrem İmamoğlu sırasını Mansur Yavaş'a kaptırdı

2023 yılında yapılacak genel seçimler için yayınlanan ankette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikincilik sırasını Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a kaptırdığı yer aldı.

2023'te yapılacak genel seçimlere neredeyse 2 yıl kaldı. Zaman süresi kısaldıkça yapılan anketlerdeki sonuçlar herkes tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Optimar'ın 28 Şubat-5 Mart'taki anketini değerlendirdi. Anketin 2023 seçimleriyle ilgili kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 25.5'le birinci, Mansur Yavaş'ın ise yüzde 8'le ikinci sırada yer aldığı belirtildi. İkincilik sırasını Yavaş'a kaptıran Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı ise yüzde 6,2 olarak açıklandı. Ankete göre yarışta, İmamoğlu'nun ardından dördüncü sırada ise yüzde 5.2 ile Meral Akşener yer aldı.

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seçim anketi Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu

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