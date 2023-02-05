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Casus balon bu kez de orada ortaya çıktı! Hava savunma sistemleri tespit etti

05.02.2023 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ile Çin arasında gerilime neden casus balon krizi gündemdeki yerini korurken bu kez de Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, istihbarat balonuna benzer bir cisim tespit edildi. Kolombiya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, söz konusu cismin ulusal güvenliğe tehdit oluşturmadığı ifade edildi.

Casus balon bu kez de orada ortaya çıktı! Hava savunma sistemleri tespit etti

ABD'de, Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun düşürülmesi sonrası Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da da istihbarat balonuna benzer bir cisim tespit edildi.

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HAVA SAVUNMA SİSTEMİ TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ

Kolombiya Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma günü Kolombiya toprakları üzerinde yüksek irtifalı istihbarat balonuna benzer bir cismin hava savunma sistemi tarafından tespit edildiği aktarıldı.

Kolombiya topraklarına kuzey yönünde giren ve 55 bin feet yükseklikte ortalama 25 deniz mili hızla hareket eden bir nesnenin tespit edildiği belirtilen açıklamada, cismin "balona benzer özellikler" gösterdiği ve hava kuvvetlerinin ülke hava sahasını terk edene kadar izlediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu cismin ulusal güvenliğe tehdit oluşturmadığı ifade edildi.

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ABD HAVA SAHASINDA TESPİT EDİLMİŞTİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Balonun, Montana eyaletinde aralarında uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiği öne sürülmüştü.

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Balonu güvenlik nedeniyle düşürmeyi tercih etmediklerini ancak müdahale seçeneğini saklı tuttuklarını vurgulayan savunma yetkilileri, ABD'nin Pekin Büyükelçiliği kanalıyla Çinli muhataplarını sorunun ciddiyeti konusunda uyardığı bildirilmişti.

ÇİN'DEN "METEOROLOJİ BALONU" AÇIKLAMASI

Çin tarafından yapılan açıklamada ise balonun, Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiği belirtilmişti.

Kendini kontrol kabiliyeti sınırlı olan hava aracının Batı rüzgarlarının sürüklemesiyle, planlanan rotasından çıktığı kaydedilen açıklamada, "Çin tarafı hava aracının niyet edilmeyen zorunlu sebeplerle ABD hava sahasına girmesinden üzüntü duymuştur." ifadelerine yer verilmişti.

ABD KARA SULARINDA DÜŞÜRÜLDÜ

Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon, Başkan Joe Biden'ın emriyle, Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait jet uçaklar tarafından vurularak düşürülmüştü.

ABD basınında yer alan haberlerde F-22 savaş uçağından ateşlenen "AIM-9X Sidewinder" tipi füzenin balonu vurduğu bildirildi. Vurulan balonun havada patladığını ve balona bağlı donanımların düştüğünü gösteren videolar televizyonlarda ve sosyal medyada yer almıştı.

"Üç okul servisi otobüsü büyüklüğünde" olduğu ve 60 bin fit yükseklikte uçtuğu belirtilen balondan geriye kalan enkazın toplanması çalışmaların devam ettiği bildiriliyor. (AA-İHA)

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Kolombiya balon casus

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