HABER

Çatıdaki kurşun tabakayı çaldı; gazetecilere 'Facebook'a atmayı unutma' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 11:28 | Son Güncelleme

KONYA'nın Meram ilçesinde bulunan tarihi Kapu Camii'nin alt katındaki iş yerinin çatısında bulunan kurşun tabakayı çalan M.A.(16) gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen M.A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, ''Dayı Facebook'a atmayı unutma'' demesi şaşkınlık yarattı.

Çatıdaki kurşun tabakayı çaldı; gazetecilere 'Facebook'a atmayı unutma' dedi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Meram ilçesinde bulunan tarihi Kapu Camii'nin alt katındaki iş yerinin çatısında bulunan kurşun tabakayı çalan M.A.(16) gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen M.A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, ''Dayı Facebook'a atmayı unutma'' demesi şaşkınlık yarattı.
Olay, dün saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Esenlerli Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde caminin önüne gelen M.A., Tarihi Kapu Camii'nin alt kısmında bulunan bir iş yerinin çatı kısmındaki kurşun tabakayı söktü. Daha sonra aşağıya inen M.A., kurşun tabakasını ayağıyla ezdikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin bu anları başka bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler görüntülerden şüphelinin daha öncede hırsızlıktan suç kaydı bulunan M.A. olduğunu tespit etti. M.A., merkez Meram ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda gezerken gözaltına alındı. Kurşunları çaldığını itiraf eden M.A., kurşunları para karşılığında hurdacıya sattığını söyledi. Hurdacı’ya giden polis, kurşunlara el koydu. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M. A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Dayı Facebook'a atmayı unutma" demesi dikkat çekti. M.A.'nın sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Çatıdaki kurşun tabakayı çaldı; gazetecilere 'Facebook'a atmayı unutma' dediÇatıdaki kurşun tabakayı çaldı; gazetecilere 'Facebook'a atmayı unutma' dediÇatıdaki kurşun tabakayı çaldı; gazetecilere 'Facebook'a atmayı unutma' dedi

Megastar Tarkan’ın 110 nüfuslu köyüMegastar Tarkan’ın 110 nüfuslu köyü
Balıkesir'de 70 kaçak göçmen yakalandıBalıkesir'de 70 kaçak göçmen yakalandı
Hırsızlık şüphelileri, markette para ödemeyince yakalandıHırsızlık şüphelileri, markette para ödemeyince yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Süper Lig'de Rooney bombası!

Süper Lig'de Rooney bombası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

İlginizi Çekebilir

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da çalıştığı bankanın 4,5 milyonunu zimmetine geçirdi! Tahliye edildi...

Erzurum'da çalıştığı bankanın 4,5 milyonunu zimmetine geçirdi! Tahliye edildi...

Gören hayran kalıyor

Gören hayran kalıyor

Antalya'da kaza yapan sürücü: İnkar etmiyorum, alkollüyüm!

Antalya'da kaza yapan sürücü: İnkar etmiyorum, alkollüyüm!

Kangal köpeğinin fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Günde 7 kilo et yiyor

Kangal köpeğinin fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Günde 7 kilo et yiyor

Taylandlı turisti taciz eden taksiciye büyük şok! 36 yıla kadar hapis istemi...

Taylandlı turisti taciz eden taksiciye büyük şok! 36 yıla kadar hapis istemi...

Damlalarda Ankara

Damlalarda Ankara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.