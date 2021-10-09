Caviar yeni özelleştirilmiş ürünler serisini tanıttı

Yeni özel ürün koleksiyonu, “Altın” veya “Altın Kaplama” versiyonları bulunan “Prime” olarak etiketlendi ve ikisi arasındaki temel fark, kullanılan altın miktarı ve fiyatları. SonyPS5 Gold oyun konsolu, dekoratif desenlerle ve altınla kaplanmış versiyonuyla piyasaya sürüldü.

Ayrıca Caviar, DualSense kontrol cihazını orijinal köpükle kaplayarak özelleştirdi. Sadece 5 adet PS5 Gold üretildi ve ürünlerin üretimi 350.000$’a mal oldu. Daha uygun fiyatlı altın kaplama versiyonun fiyatı 12.750 dolar olarak belirlenmiş. AirPods Max Gold ise 18K sarı altından üretilmiş ve fiyatı 68.000 ABD doları.

iPad mini ise, 18K som sarı altından yapılmış ve ürün ayrıca dört adet 4mm elmas içeriyor. Sadece 6 adet üretildiğinden başlangıç ​​fiyatı 84.920$’dır. Altın kaplama sürüm, 256 GB dahili depolama sürümü için 6.600 dolar fiyatında. Son olarak, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max Gold sürümleri 42.380 dolardan başlıyor. Görüntüsüyle kendine hayran bırakan versiyon bir yana, iPhone 13 fiyatlarının hali hazırda yüksek olması sebebiyle bu ürünlerin ne kadar ilgi çekeceğini göreceğiz.

