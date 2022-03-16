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Çeçen liderinden Elon Musk'a tehditvari mesaj! "Gücünü Putin'le kıyaslama"

16.03.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sosyal medya hesabından meydan okumuş ve "teke tek dövüş" teklifinde bulunmuştu. Elon Musk'un bu teklifine Çeçenlerden yanıt gecikmedi.

Çeçen liderinden Elon Musk'a tehditvari mesaj! "Gücünü Putin'le kıyaslama"

Rusya Ukrayna saldırıları dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Saldırılar esnasında Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ilginç bir teklifte bulunmuştu. Bu teklif üzerine Elon Musk'a, Çeçen liderinden "Gücünü Putin'le kıyaslama" tarzında tehditvari mesaj geldi. İşte ayrıntılar...

Çeçen liderinden Elon Musk'a tehditvari mesaj!

ELON MUSK'A TEHDİTVARİ MESAJ!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk aldığı mesajı Twitter üzerinden, "Çeçen Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadırov'dan Telegram postu" notuyla paylaştı. İşte o not:

"Elon Musk, sana bir tavsiye: "Gücünü Putin'inkiyle kıyaslama. Tamamen farklı iki ligdesiniz ve bu dövüş sanatları ya da judo değil. Boks ringinin kırmızı köşesinde, bir işadamı ve Twitter kullanıcısı mısın: maviler içindeki Putin, Batı'da ve ABD'de hayranlık uyandıran bir dünya politikacısı ve stratejisti mi? Vladimir Vladimiroviç, çok daha zayıf bir rakip olan seni fena halde yendiğinde sportmenlik dışı görünecek. Bu nedenle, nazik (efemine) Elona'dan olman gereken acımasız Elon'a geçmek için bu kaslarını pompalaman gerekecek. Çeçen Cumhuriyeti'ndeki birkaç merkezden birinde eğitimi öneriyorum.

Rus Özel Kuvvetleri: Burada, 2015 yılında ABD özel kuvvetlerini hiçbir şeymiş gibi yenen dünya şampiyonası özel kuvvetleri ile ateşli silah eğitimi alacaksın.

Akhmat Dövüş Kulübü: Burası, herhangi bir dövüşte ihtiyaç duyulan bir kalite olan yumruk atmak için eğitileceğin yer. Abuzayed Vismuradov'un rehberliğinde, kendini sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel olarak da hızla yukarı çekmeyi öğreneceksin.

Grozni Çeçen Devlet Televizyonu ve Radyo Yayıncılığı Şirketi: "Grozni" duvarları içinde sana Amerikan "siyah PR" yöntemlerini anlatır ve sosyal ağ hesaplarını nasıl izleyeceğini ve güncelleyeceğini öğretir.

Çeçen Cumhuriyeti'nde tamamen farklı bir insan olan Elona'ya, yani Elon'a döneceksin."

Çeçen liderinden Elon Musk'a tehditvari mesaj!

ELON YANIT VERDİ

Aldığı mesaja Twitter üzerinden yanıt veren Elon Musk, "Teklifin için teşekkür ederim, ancak böyle mükemmel bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlayabilir. Dövüşmekten korkarsa sadece sol elimi kullanmayı kabul ederim ve solak bile değilim." ifadelerini kullandı. Elon Musk'ın, postun altına "Elona" yazması dikkat çekti. Musk'ın Twitter'da adının 'Elona Musk' olduğu görülüyor.

Çeçen liderinden Elon Musk'a tehditvari mesaj!

Çeçen liderinden Elon Musk'a tehditvari mesaj!

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Vladimir Putin
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