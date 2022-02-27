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Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar! Rusya'nın yanında Ukrayna'ya asker göndermişlerdi

27.02.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada en çok bilinen hacker grubu olan Anonymous, Ukrayna işgalinden dolayı Rus devlet televizyonuna siber saldırı düzenlerken, Rusya'nın yanında Ukrayna'ya asker gönderin Çeçenistan'ı da hedef aldı. Anonymous'un Çeçenistan hükümetinin internet sitesini çökerttiği iddia edildi.

Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar! Rusya'nın yanında Ukrayna'ya asker göndermişlerdi

Rusya'nın yanında Ukrayna'da savaşan Çeçenistan ve Ramazan Kadirov yönetimindeki Çeçenistan hükümetine yönelik tepkiler, eyleme dönüştü. Dünyada en çok bilinen hacker grubu olan Anonymous Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtı.

ÇEÇENİSTAN HÜKÜMETİNİN SİTESİ ÇÖKERTİLDİ

Anonymous, Çeçenistan hükümetinin internet sitesini çökertti.

BBC, söz konusu iddiayı kontrol ettiğinde, sitenin ulaşılamadığına dair uyarıyı görüyor.

Anonymous, Rusya’ya karşı Cuma günü “siber savaş” ilan etti. Bu kapsamda saldırılar düzenleyen grup, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait sitenin de bir süreliğine devre dışı bırakmıştı.

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Devlet kanalı Rusya Today de Savunma Bakanlığı’nın sitesinin yavaşladığını doğrulamıştı.

RUS DEVLET TELEVİZYONUNU ELE GEÇİRDİLER

Anonymous, son olarak Rusya devlet televizyonu ve bazı Rus özel kanalları ele geçirmiş, Ukrayna'daki savaşta yaşanan insanlık dramının görüntülerini yayınlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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