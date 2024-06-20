Çekyalı ünlü şarkıcı Victoria Vera Blyth cinayetinde 'yasak ilişki' iddiası! Ankara'daki evlerinde telefonuna gelen mesajla başlamış: 'Aldatıldığını öğrenmişti'

Çekya'nın ünlü isimlerinden şarkıcı ve komedyen Victoria Vera Blyth, İngiliz kökenli eşi David Thomas Blyth (53) tarafından 11 Haziran akşamı Ankara'daki villalarında silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından David Thomas Blyth, intihar ederken; cinayet sırasında çiftin evde üç çocuğunun olduğu belirtildi.

CEP TELEFONUNA GELEN MESAJLAR SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Önceki gün Çankaya İncek'te oturdukları villada 40 yaşındaki Victoria Vera Blyth'ın cep telefonundaki mesajlar nedeniyle başladığı iddia edilen kavga kısa sürede büyümüş ve 53 yaşındaki Blyth tabanca ile eşine saldırmıştı. Eşini vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateş eden ve yaşamını sonlandıran çiftin en büyüğü 14 yaşında olan 3 çocuğu da yakınlarına teslim edildi.

5 YIL ÖNCE ANKARA'YA TAŞINMIŞ

Petrol sondaj işleri üzerine faaliyet gösteren şirketin sahibi olan ve işi nedeniyle 5 yıl önce Ankara'ya yerleşen Thomas Blyth ile daha sonra yanına gelen ve Ankara'da spor, sanat ve sosyal etkinlikler düzenleyen Victoria Vera Blyth'in otopsi işlemleri tamamlanırken İngiliz medyası yaşanan olayın detaylarını açıkladı.

İngiliz medyasına konuşan çiftin arkadaşları, genç kadının Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğunu ve "çok sıkı parti yapmayı" sevdiklerini söyledi. Yaşanan olaydan dolayı şok içinde olduklarını söyleyen arkadaşlar şarkıcı ve komedyen olan Victoria'nın ölümünün büyük bir üzüntü yarattığını da dile getirdi.

"SEVGİ DOLU BİR İNSANDI"

Çiftin arkadaşları Blyth'ın eşinin kendisini terk etme planlarını bulmuş olabileceğini ya da kendisini aldattığını öğrenmiş olabileceğini söyledi.

Blyth ailesini yakından tanıyan Sheena ve Tony Lumsden çifti İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu. Lumsden, "Victoria benim kızım gibiydi. Çok büyük bir şok içindeyim. Sürekli onu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Blyth ailesiyle çalışan Lumsden, "Bir anda bu haberi aldık ve çok şaşırdık. Aklım almıyor. Blyth'ın uyuşturucunun etkisinde olup olmadığından şüpheleniyorum" dedi. Lumsden, "Tom ile birlikte çalışıyorduk ve Victoria ile eşim Sheena da birlikte çıkıyordu. Eğleniyorduk" dedi.

Lumsden, "Onlarla yıllar boyunca irtibatta kaldık çünkü o benim kızım gibiydi. O parti yapmayı çok seviyordu ama çok sevgi dolu bir insandı ve çok iyi bir anneydi. Victoria kariyerine önem veriyordu" yorumunu yaptı.

"ALDATILDIĞINI ÖĞRENMİŞTİ"

Öte yandan Çek medyasına konuşan arkadaşları da Victoria'nın bu yazı eşinden ayrı geçirme planları yaptığını ortaya koydu. Çek gazetesi Blesk'e konuşan Victoria'nın bir arkadaşı, "Victoria, eşinin kendisini sürekli aldattığını öğrenmişti ve çok kıskanıyordu. Eşini ayrılmakla tehdit etmişti. Onların ilişkilerinde gerilim sürekli vardı. Victoria, drama sevdiğini ve ilişkiye hayat kattığını söylerdi" yorumunu yaptı.

Çek medyasına konuşan arkadaşı, Blyth'ın bu yaz Çekya'daki ailesiyle zaman geçirmek için oraya gideceğini de söyledi. Victoria Blyth'ın aldatma olmadan ve çocuklarının gergin olmadığı bir yaşam istediğini söylediğini belirten arkadaşları, Blyth'ın Çekya'nın eğlence dünyasının tanınan isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Birçok etkinliğe katılan Blyth, Çekya'daki bazı televizyon kanallarında sabah programı sunuyordu.





