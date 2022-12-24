Cem Zorlu kimdir? Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu nereli ve kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cem Zorlu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası 24 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Cem Zorlu kimdir? İşte ayrıntılar...

CEM ZORLU KİMDİR?

Cem Zorlu 9 Temmuz 1963 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya geldi.

Cem Zorlu Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur.

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek lisans ve doktorasını yapan Cem Zorlu, aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

İslam Tarihi dalında doçent, 2007 yılında da profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bir yıl süreyle Dekan olarak görev yaptı.

Cem Zorlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

CEM ZORLU, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.

